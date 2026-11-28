Ya lo anunciaban al inicio de su show: “Los espíritus de sujetos absolutamente quebrados” se convertirían en seres libres “en menos de 90 minutos”. Y así fue. Ca7riel y Paco Amoroso regresaron a Lima un año después de su última visita —exactamente al mismo escenario, Costa 21 de San Miguel— convertidos en artistas más sólidos. Con una cuota de teatralidad y el respaldo de ser (y tener) grandes músicos en vivo, ofrecieron un espectáculo de caos y alegría capaz de curar el alma.

La fecha para la cita con el dueto argentino no podía ser más complicada: en medio de reportes de oleajes anómalos y unas horas después de una balacera que ocurrió a unos pocos kilómetros de la Costa Verde, los “espíritus quebrados” descendimos hacía las orillas del mar para ingresar al recinto que tenía, de entrada, un estilo particular: frases motivacionales de figuras como Gwyneth Paltrow y Kim Kardashian en las pantallas acompañadas de una pista ambiental en la misma sintonía positiva. Esa puesta en escena no era gratuita, sino una respuesta a lo vivido por los argentinos en los últimos meses y el eje de su nueva etapa.

Fans del dueto argentino llegaron desde tempranas horas de la tarde para lograr la mejor ubicación. (Foto: Cesar Bueno/ @photo.gec)

Tras el éxito mundial que les llegó de golpe con su sesión en Tiny Desk, Ca7riel y Paco Amoroso empezaron a cuestionar las dinámicas de la industria, una inquietud que ya habían plasmado en su gira anterior, “Papota”. Ahora, con “Free Spirits”, llevan esa reflexión hacia una búsqueda de sanación —medio en broma, medio en serio— frente a la crisis existencial que les provocó convertirse de pronto en megaestrellas, ganar premios Grammy y pisar sets como el de Jimmy Fallon. Así, Lima fue invitada a sumergirse en un concierto con un hilo conductor inusual: el de un centro de ‘wellness’.

La clínica de sanación de Cato y Paco

Para iniciar el show, una voz en off agradeció a los participantes —nosotros, los asistentes— por sumarse a este ficticio centro de rehabilitación espiritual llamado Free Spirits Wellness Center. El escenario mostraba una estética hospitalaria y músicos vestidos de blanco, cual personal clínico, pero con una misión distinta: curar a través de la fiesta musical. A esa celebración también habían sido invitados rostros conocidos: figuras de la farándula y el internet peruanos. Tomaron lugar en el estrado desde Carlos Alcántara, Gisela Ponce de León y Miki Gonzalez hasta Faraón Love Shady, La Tigresa del Oriente y Apha y Bastian, sus imitadores de “Yo soy”. Esta selección variopinta blanquirroja tomó un espacio lateral dispuesto entre la banda, desde donde pocos minutos después emergerían Ca7riel y Paco Amoroso echados sobre camillas. Empezaba la terapia.

El concierto tuvo de principio a fin el sello de los artistas: un sentido del humor irónico y mordaz, sumado a una calidad musical de altísimo nivel. Como prueba, bastaba mirar el arranque. El show era guiado por “el avatar de Sting”, comunicado mediante tecnología de última generación con un acento entre porteño y gringo a través de una especie de jefa de enfermería, quien iba dando al público y a los músicos las instrucciones de cada etapa de la terapia. Las consignas iban desde “sudar las toxinas acumuladas” y “subir la frecuencia cardíaca” hasta “abrazarse y cantar sin vergüenza”. Así, entre camillas, bolsas de suero y cables de electrocardiograma —pero también sogas para saltar y hacer battle rope—, iban sonando los temas de Paco y Ca7riel.

Ca7riel y Paco Amoroso durante su concierto en Lima. Fue la última fecha de su gira "Free Spirits". (Foto: Cesar Bueno/ @photo.gec)

En señal de que su público ha evolucionado con ellos, el dueto abrió con canciones del nuevo disco (que, dicho sea de paso, tocaron de forma íntegra) y la gente conectó de inmediato, sabiéndose todas las letras. Aunque, por si acaso, como parte de la dinámica del centro de rehabilitación, las pantallas del escenario también proyectaban las letras de los temas: “escritas como afirmaciones”, explicó la enfermera poseída por el espíritu de Sting, “para que se repitan como mantras”. “No me sirve más”, “Nada nuevo” y “Muero” fueron coreadas y celebradas en vivo como si fueran sus clásicos más antiguos. Y apenas corrían los primeros quince minutos del concierto.

La terapia del ritmo

Tras una primera pausa en el show, Ca7riel y Paco Amoroso regresaron al escenario con dos cambios clave: nuevo vestuario y Ca7riel con una guitarra. Ahí comenzó uno de los mejores tramos del concierto, en el que ambos desplegaron su versatilidad moviéndose entre el rock, el jazz y la bossa nova.

“Hasta que Jesús tuvo un mal día”, el tema que grabaron con Sting y que explica la ironía de tenerlo como guía del centro de ‘wellness’, marcó ese pulso roquero, con Ca7riel recorriendo el escenario y una guitarra que ya pedía mayor protagonismo. Ese momento llegó poco después con “Impostor”, donde el dúo encajó a fondo con su banda con músicos que también merecen un destaque aparte como Edu Giardina y Felipe Brandy.

Catriel Guerreiro antes de un solo de guitarra. (Foto: Cesar Bueno/ @photo.gec)

Con letras que se burlan de sí mismos, que son muy sexuales (como manda el trap ahora) y que por momentos reflejan la crudeza de crecer (“ahora que puedo pagar, ni me cobran. La vida es irónica, corta”), iban transcurriendo las canciones, mientras Cato y Paco ya lucían los primeros resultados de la intensa sesión de terapia: cuerpos sudados, ropas tiradas en el suelo, cabellos alborotados. Pero eso sí, siempre voces limpias, entregadas a un público igualmente conectado con ellos.

En el paso diez de la sesión, el dúo recibió la invitación a un “tratamiento de belleza completo”, cambió de atuendos y reapareció como listo para una exfoliación. Tras el golpe de las percusiones arrancó “Dumbai”, uno de los infaltables de su repertorio, al que siguieron piezas de la era “Baño María” como “Baby Gangsta” y “La que puede, puede”. A medida que avanzaba la noche, Cato y Paco reafirmaron su soltura para cruzar trap, rock y pop, antes de virar hacia el tramo final con un desvío a 2019 y la etapa solista de Paco en “Todo el día”. Ahí Ca7riel firmó uno de sus mejores solos en guitarra eléctrica, mientras Paco dejó ver registros vocales más oscuros con un show que se viró al 100% al heavy metal. Un combo completo.

Crossovers inesperados

En los últimos minutos del show, el escenario se convirtió en una gran discoteca teñida de rojo intenso: “Iniciaremos la terapia de luz roja”, anunció la enfermera guía, y los demás pacientes (los invitados famosos) salieron de su espacio para bailar junto a Cato y Paco en el pico de euforia colectiva. En clave de virales de TikTok, los argentinos invitaron primero a Faraón Love Shady, con quien cantaron “Duro 2 horas”, y luego a la reina del internet peruano, la Tigresa del Oriente, para interpretar “Es indigente”. Pero faltaba más.

Paco Amoroso en concierto en Perú. (Foto: Cesar Bueno/ @photo.gec)

“Los queremos mucho, Perú. Son el único país que nos escolta con policías y donde tenemos a nuestros imitadores. Gracias por ir al hotel, por sus cartitas y memes, por su mar y su pescado”, dijo Paco a sus fans, a quienes minutos después se acercaría al bajar de la tarima. El “Himno del mediocre” sonó mientras el público entregaba lo último de potencia que le quedaba a sus voces cansadas. Paco y Cato revelaron entonces la última sorpresa y llevaron al frente del escenario a Apha y Bastian, sus imitadores del programa “Yo soy”.

Finalmente, los argentinos agradecieron el gran cierre de una gira que los llevó por todo el mundo: múltiples ciudades de su natal Argentina, pero también varias paradas en Estados Unidos y hasta fechas en el lejano Japón.

Una frase de Mark Zuckerberg que había aparecido en las pantallas al inicio del show volvió a cobrar sentido: “Muévete rápido y rompe cosas”. Ca7riel y Paco recorrieron el escenario de un lado a otro en plena euforia, demostrando que la terapia de la música sí funcionó.