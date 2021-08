Conforme a los criterios de Saber más

Cuando los Rolling Stones celebraron su medio siglo de vida en 2012, el guitarrista Keith Richards bromeó que la verdadera fecha a celebrar debería ser enero de 1963, mes en el que Charlie Watts se unió a la banda. Ahora que el mundo lamenta el fallecimiento del reconocido baterista británico a los 80 años, recordamos cómo este se incorporó a la legendaria banda.

Aunque se hizo más conocido por participar en el rock, la verdadera afición de Watts, quien nació un 2 de junio de 1941, era el jazz.

“Tenía 12 años cuando escuché a Earl Bostic tocar ‘Flamingo’ y 13 cuando fui a comprar el disco de Gerry Mulligan titulado ‘Walking Shoes. Escuché a Chico Hamilton tocar los cepillos de tambor en ‘Walking Shoes’ y ¡bingo!, quería tocar la batería”, afirmó el músico en una entrevista con el San Diego Tribunal en 1991.

Además de su amor por el jazz, Watts también presentó habilidad para el diseño gráfico, profesión que estudió y que se convirtió en su principal actividad durante sus primeros años adultos. Pero su amor por la música no pudo ser contenido y después de tocar con varias bandas a fines de los 50, en 1961 se unió a la agrupación Blues Incorporated del músico Alexis Kormer.

Fue en esta agrupación que, a mediados de 1962, conoció, a través del guitarrista Brian Jones, a otros aspirantes a músicos llamados Mick Jagger y Keith Richards. Para fines de ese año los tres habían formado su banda a la que llamaron los Rolling Stones y, a falta de un baterista luego de la renuncia de Tony Chapman, invitaron a Watts para convertirse en un miembro de la agrupación.

Aunque Watts se unió a la banda el 9 de enero de 1963, fue recién el 12 de enero en que tocó públicamente con la banda en el Ealing Jazz Club en un sexteto que incluyó también a Bill Wyman y el tecladista Ian Stewart. Para el 2 de febrero, después de asegurarse un concierto más, la posición de Charlie en los Rolling Stones era permanente.

Para junio del mismo año la agrupación lanzó su primer single y con la salida de su segundo álbum, “The Rolling Stones No. 2” en enero de 1965, la banda pronto se convirtió en el fenómeno mundial que conocemos hasta la fecha.

“Supe que había algo muy especial muy temprano”, afirmó Charlie Watts en una entrevista con Daily Record en 2012. “La mayoría de las bandas comienzan con mucho entusiasmo y las audiencias van reduciéndose. Este grupo era completamente diferente. Nunca fuimos poco populares, las audiencias crecían y crecían. Ese es el fenómeno realmente.”

“Tuve la primera noción que era especial cuando tocamos en el Club Atlético de Richmond (abril de 1963). Fue la primera vez que tuvimos una verdadera audiencia histérica”, recordó. “No nos gritaban a nosotros, a lo que tocábamos, era el baile realmente. Es ahí cuando Mick despegó”.

Pero esto no habría sido posible sin la contribución de Watts, cuyo estilo de tocar influenciado por el blues sirve de contraste a sus más llamativos compañeros de banda.

“Yo me eduqué con la teoría de que el baterista es un acompañante. No me gustan los solos de tambor”, afirmó en una entrevista de 2008. “Admiro a las personas que los hacen, pero generalmente prefiero a los bateristas que tocan con la banda.”.

Aunque más cómodo pasando desapercibido, las contribuciones de Watts no pasaron desapercibidas por sus compañeros. “Charlie es el motor (de la banda)”, afirmó Ronnie Wood en el documental “Tip of the Tongue”. “No vamos a ningún lugar sin el motor”.

Mientras tanto, en la entrevista referida al inicio de la foto Richards resaltó la importancia del año 1963, fecha en que Watts se incorporó a los Rolling Stones, en la historia de la banda. “Este año (1962) es para nosotros la concepción, el próximo año es el nacimiento, pero todos alrededor del mundo han decidido que la concepción merece una celebración”.

