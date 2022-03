Conforme a los criterios de Saber más

Su proyecto se llama Conociendo Rusia, pero él no conoce Rusia. También tiene nombre de banda de rock, pero es en realidad un proyecto solista: el de Mateo Sujatovich (Buenos Aires, 1981), cantautor argentino que bautizó así su trabajo artístico debido a que amigos y conocidos le han dicho siempre ‘El Ruso’, a raíz de su apellido familiar.

Pero es curioso además porque, debido al conflicto en Ucrania, ha surgido una insólita ola censuradora a la cultura rusa: se han vetado películas de Tarkovsky, cancelado obras teatrales de Chéjov y desprogramado conciertos de Tchaikosky. Incluso un restaurante en España le cambió el nombre a la ensalada rusa para llamarla ensalada Kiev.

“Bueno, llamarse Conociendo Rusia en este momento no es lo más desapercibido, ¿no?”, responde Sujatovich cuando le consultamos si ha sentido algún miramiento de ese tipo. “Es un momento difícil, muy triste y angustiante. Pero yo no soy ruso, no tengo nada que ver directamente con Rusia. Es verdad que hay gente que quiere tomar decisiones, hacer ciertas cosas. Pero ¿qué puedo hacer? Yo hago canciones, no guerras”, aclara.

NUEVO CLÁSICO

Más allá de lo anecdótico de su nombre, lo de Conociendo Rusia es sumamente interesante. Porque a sus 31 años, Sujatovich se ha consolidado como uno de los puntales del nuevo rock argentino. Tres álbumes en menos de un lustro –”Conociendo Rusia” del 2018, “Cabildo y Juramento” del 2019 y “La Dirección” del 2021– no solo hablan de una producción bastante prolífica, sino de una que ha consolidada una voz propia, fresca y a la vez deudora de una tradición rioplatense.

Porque, ciertamente, la crítica musical –en coincidencia con el público– no ha tardado en ubicarlo en una genealogía de cantantes compuesta nada menos que por nombres como Charly García, Fito Páez o Andrés Calamaro. ¿Hay presión en eso? “Si me ponen en ese lugar, la verdad es que tan mal no está, ¿no? (ríe) Porque me están comparando con artistas que admiro y que quiero. Pero no lo tomo como una presión porque no es mi objetivo ponerme en ese lugar. Entonces todo está bien”, dice.

Sobre “La Dirección”, el tercer y más reciente de sus álbumes, Sujatovich afirma que es bastante diferente a sus dos primeras producciones. “A nivel sonoro es bastante distinto. Es un disco más clásico –advierte–. Y como tú dices, por sus letras y temas también es distinto porque fue escrito en un momento muy diferente, durante la pandemia, con otras cuestiones que pasan en la vida”.

SALIR DEL ENCIERRO

¿Planes de un cuarto disco en el corto plazo? “Y bueno, a mí me gusta hacer discos –dice el músico–. En algún momento sacaré el cuarto. Pero ya hice tres, en este momento puede ser que me tome un poquito más de tiempo (ríe)”. Y por eso ahora anda concentrado en la gira que, tras la larga espera que implicó la pandemia, lo manda a la ruta con Lima como una de sus paradas, el 21 de abril en Arena Perú del Jockey.

“Es buenísimo esto son nuestras primeras veces de muchas cosas. Primera vez en Perú, primera vez en Chile, y siempre las primeras veces tienen ese sabor hermoso, novedoso y expectante. Estoy viviendo un muy lindo momento de disfrutar estos debuts, estos primeros encuentros”, afirma.

Y sobre lo que sus fanáticos pueden esperar del show, agrega: “Obviamente estamos presentando el último álbum, ‘La Dirección’, pero al estar yendo por primera vez a Perú, vamos a presentar los tres discos, que son muy distintos pero los estamos juntando en un mismo concierto. Está súper lindo el show, y estamos afinándolo para que en cada lugar tenga algunos cambios”.

El dato

Conociendo Rusia ofrecerá su primer concierto en el Perú el jueves 21 de abril, en Arena Perú del Jockey. Entradas a la venta en Joinnus.com.