Cuarteto Continental. (Foto: Infopesa/ Difusión)
Cuarteto Continental. (Foto: Infopesa/ Difusión)
Por Redacción EC

Cuarteto Continental oficializó el lanzamiento de “Ave de Paso”, una nueva composición original disponible en plataformas digitales. La entrega se suma al proceso de publicaciones que la agrupación peruana inició en el año 2023.

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