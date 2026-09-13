Cuarteto Continental oficializó el lanzamiento de “Ave de Paso”, una nueva composición original disponible en plataformas digitales. La entrega se suma al proceso de publicaciones que la agrupación peruana inició en el año 2023.

El nuevo tema aborda una temática de desamor sobre una relación pasajera. La producción mantiene la base sonora tropical característica del grupo desarrollada a lo largo de más de cuatro décadas, e incorpora elementos de producción musical contemporánea.

Con esta publicación, la agrupación registra cinco temas inéditos en su etapa reciente. Las entregas previas del grupo corresponden a los sencillos “Costa, Sierra y Montaña”, “Pasatiempo”, “Vida Mía” y “Fantasma”, lanzados de manera consecutiva desde el año 2023.

Los cuatro sencillos publicados anteriormente superaron los 4.5 millones de reproducciones acumuladas en la plataforma Spotify. Estas cifras ubican a sus composiciones entre los temas inéditos de cumbia peruana con mayor registro de escuchas en el servicio de streaming en los últimos años.

El proyecto de la agrupación prioriza el desarrollo de composiciones originales frente al uso de nuevas versiones de canciones clásicas, interpretaciones de otros autores o recopilaciones tipo mix. Esta línea de trabajo busca aportar piezas inéditas al catálogo de la cumbia hecha en el Perú.

La producción audiovisual de “Ave de Paso” estuvo a cargo del director Franco Isa. El videoclip oficial fue publicado de forma simultánea con el tema musical en el canal oficial de YouTube del sello discográfico Infopesa.