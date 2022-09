Este martes Eva Ayllón, una de las más célebres representantes de la música nacional, fue nominada a los Premios Grammy Latino 2022 en la categoría de Mejor Álbum de Música Folclórica por su disco “Quédate en casa”, producción que grabó en el 2020, junto a su hijo Francisco Ayllón.

“Esta es mi doceava, así que imagínense ya tengo bastantes”, dijo nuestra compatriota en un comunicado de prensa donde además compartió cómo fue la composición del disco seleccionado para competir en la 23 edición de esta relevante premiación internacional.

“Un día, así como jugando, mi hijo Francisco me llamó al estudio (que tienen en su propia casa) y me dijo: a ver mamá tú que tocas el cajón, siéntate y acompáñame. Luego, me dijo por qué no tocas y cantas algo y fue ahí donde empecé a cantar a capella. De ahí nació la idea de hacer este disco. Después, fuimos sumando otras canciones hasta que de pronto hicimos este repertorio maravilloso, con temas muy sentidos, en los que se podía lucir la voz, la guitarra y un cajón”, recordó Ayllón.

En una entrevista exclusiva con El Comercio en 2021, confesó que si su hijo la animó a grabar las canciones, fue porque quiso ayudarla a salir del episodio depresivo por el que pasaba en cuarentena debido al encierro y la imposibilidad de tenía para reencontrarse con su público. “Me sentaba en el mueble de la sala a llorar y no quería moverme. Estaba asustada, sentía que mis sueños se terminaban. Mi hijo me levantaba el ánimo cantando, me alentaba.”

Tras haber superado ese episodio oscuro, la cantante se encuentra celebrando esta doceava nominación que podría resultar en su primer gramófono de oro que lleve a casa. Aunque Ayllón considera esta sola nominación como un triunfo.

En la terna de esta categoría ella deberá competir con Paulina Aguirre, Pedro Aznar, Natalia Lafourcade, Sandra Mihanovich, X Alfonso y Eme Alfonso y la también peruana Susana Baca. “Es la primera vez que comparto con Susana una nominación. Lo importante es que somos compatriotas, así que los méritos de ambas son crédito para el Perú”, menciona orgullosa.

Además, Ayllón saludó a Nicole Zignago, hija de Gian Marco, quien está compitiendo en la categoría de Mejor Nuevo Artista. “Definitivamente, de Nicole puedo decir que lo que se hereda no se hurta. Ahí, en ella, está la prueba”, sostuvo sin olvidarse de felicitar también a Araceli Poma, nominada a través de su grupo Afro-Andean Funk a Mejor Álbum de Música Alternativa. “Estamos llevando la fuerza de la mujer peruana a los Grammy Latino, eso es lo importante”, concluye Ayllón.

Con los ánimos renovados por la noticia, este viernes la cantante se presentará en el Casino Golden Palace a las 10:30 p.m. en la Av. República de Panamá 3165, San Isidro. Y al día siguiente, sábado 24, viajará a Iquitos para realizar un show en el Festival Internacional de la Canción de la Amazonía (FICA), a realizarse en el estadio en el estadio Max Augustin. Las entradas están disponibles en Teleticket.