Gian Marco Zignago destacó el trabajo que viene haciendo su hija Nicole en el plano musical y aseguró que esta viene superándolo "con creces", pues a su corta edad, 23 años, ya ha escrito su primer hit internacional.

En una entrevista con "Mujeres sin filtro", el ganador del Grammy Latino explicó que su hija se graduará este año de la escuela de música Berklee, una de las más prestigiosas del mundo en el rubro, y que lo hará habiendo escrito un tema que ha liderado los charts musicales internacionales en la voz de Sofía Reyes.

"Nicole tiene 23 años. Espérense porque seguramente la van a tener en el programa el próximo año. Nicole me está superando con creces, se gradúa en mayo de Berklee en la carrera de música. Y como compositora ya tiene su primer hit: '1,2,3' de Sofía Reyes", relató Zignago. "La onda de ella está loca. Yo le digo: 'hija, de dónde me has sacado todo eso'. Pero ella tiene un rollo muy bacán", continuó.

Sofia Reyes - 1, 2, 3 (feat. Jason Derulo & De La Ghetto)

"1,2,3", el tema que mejor se ha posicionado en la carrera de Sofía Reyes (puesto 24 del chart Billboard), fue escrito por la cantante junto a Ricky Montaner (de Mau & Ricky) y Nicole Zignago.

Reyes, quien en una entrevista con Nylon contó que Nicole es una de sus mejores amigas, dijo que la canción nació cuando los tres decidieron por primera vez sentarse a componer.

Sofía Reyes habla de Nicole Zignago. (Fuente: YouTube)