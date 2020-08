La orquesta de cumbia Grupo 5 volvió a los escenarios luego de pasar más de cuatro meses alejados de sus seguidores debido al coronavirus. Mediante un show en vivo por Fiestas Patrias, Christian Yaipén, Pedro Loli, Kike Farro, Rodrigo Tavela y Pepe Menis, junto a toda la orquesta se reunieron para cantarle al Perú.

Así, Christian Yaipen sorprendió a más de uno al interpretar la popular canción “Valicha” en quechua. En el clip de video se puede ver cómo el más joven de los Yaipén baila y canta el reconocido tema.

“Primera vez que canto en quechua”, confesó el intérprete de “Parranda la negrita” tras entonar la canción en el show de tres horas que brindaron por internet.

Christian Yaipén canta "Valicha" en quechua

Cabe destacar que hace algunas semanas el cantante de 26 años afirmó que los conciertos masivos en el Perú no deberían volver hasta que no haya vacuna contra el coronavirus. “De manera personal, considero que hasta que no haya una vacuna, los conciertos con público no deben volver. No me parece lógico pagar una entrada para contagiarme y eventualmente morirme”, afirmó a Somos.

Mientras, la agrupación norteña sigue reinventándose y hace unos días lanzó su nuevo sencillo de salsa al lado de César Vega llamado “Mi buen amor”, una canción original de Gloria Estefan.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista entre Christian Yaipén y José Quiroga

Christian Yaipén y José Quiroga