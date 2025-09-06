El cantante, compositor y productor dominicano Jabriell ha lanzado su nuevo sencillo “Pisco Sour”, un tema que rinde homenaje a la cultura peruana y que formará parte de su próximo álbum.

La canción, producida por Claudio Ortiz, fusiona reggaetón y trap latino, un estilo que, según el artista, se inspiró en la mezcla de ingredientes de la bebida que nombre su tema.

Además, el video musical, grabado en el distrito de Miraflores (Lima) cuenta con la participación de la streamer peruana Yaniz.

Jabriell, quien se presentó en el All Music Fest 3 en junio, regresará a Perú a finales de septiembre como telonero del artista puertorriqueño Lennox durante su gira por el país.

El sencillo “Pisco Sour” es un adelanto del álbum homónimo que planea lanzar a finales de 2025.