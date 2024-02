El reguetón para Rafael Castillo Torres -conocido como De La Ghetto- más que un género musical, es un estilo de vida que hizo que se cambiara unos pantalones cargo por unos jeans anchos, el inglés por el español y las calles del Bronx por las fiestas de Puerto Rico. Tras más de 25 años de trayectoria musical, pasando por etapas de solista y dúo, el boricua que apareció junto a los recordados artistas del reguetón old school aún mantiene el encanto que lo catapultó al éxito internacional.

“Parece que ahora todo va más rápido, como si nos adelantaran el tiempo. Lo bueno es que la música urbana es un ambiente muy juvenil, lo que me sirve como una fuente de rejuvenecimiento, a mis 39 años siento que tengo 21 cuando canto”, comenta De La Ghetto en entrevista con El Comercio.

El artista comenzó su carrera musical como miembro del dúo Arcángel & De la Ghetto en 2005 antes de embarcarse en una carrera en solitario. (Créditos: All Music Fest 2)

Ese sentimiento de sentirse con vitalidad constante se apoya en gran parte en su rápida adaptación a los medios digitales. Redes sociales como MySpace, YouTube, Twitter y Hi5, fueron las que impulsaron en un comienzo la carrera del artista que ahora, a sus casi cuatro décadas de vida, debe lidiar con el peso de ser considerado como un “icono clásico del reguetón”.

Y no es para menos, temas como “Un poco loca”, “Aparentemente”, “Mi fanática”, “Tú te imaginas”, “Es difícil” y la exitosa “La sensación del bloque”, compuesta por el reconocido productor underground -a principios de los 2000- Elías de León, quien compuso temas para Daddy Yankee, Tego Calderón, Cosculluela y otros recordados artistas del ahora conocido como género urbano.

“Es curioso porque ese tema no es un reguetón como tal, tiene algunos elementos como unos golpes suaves, pero es más una balada medio pop R&B. Ese fue uno de mis primeros temas solistas y hasta ahora lo cantan como si hubiera salido ayer, me lo piden siempre. Si no fuera por Elías, quien convenció a Randy y a mí, no hubiéramos hecho el tema”, cuenta De La Ghetto, quien compara el éxito del tema con las canciones de Michael Jackson o Guns N’ Roses, pero desde la escena del reguetón.

Inicio abrupto

Toda la historia que rodea a De La Ghetto indicaba que su futuro no sería la música. Hijo de una madre puertorriqueña y un padre dominicano, el joven Rafael Castillo perdió a su padre poco tiempo después de haber nacido. Su padre formó parte del Cartel de Medellín y fue asesinado por orden de Pablo Escobar. Luego de ese suceso, su madre regresó con su hijo a Puerto Rico, donde, tras aceptar un encargo para el transporte de mercancía ilícita con el fin de conseguir dinero para vivir en Australia, fue arrestada en Argentina.

Tras varios años difíciles, el artista decidió seguir los pasos de su padre, involucrándose en el mundo del pillaje y la prestidigitación. Sin embargo, tras la muerte de su mejor amigo, quien estaba envuelto en el mundo delictivo, Rafael Castillo decidió inclinarse por ese género musical llamado reguetón que estaba de moda, con letras que hablaban de drogas, “malandreo” y poder, aunque no necesariamente los artistas que lo cantaban vivían de esa manera.

Arcángel & De la Ghetto anunciaron su separación en el 2007. Sin embargo, volvieron a unirse para interpretar una nueva versión del tema "Mas que ayer". (Foto: Instagram)

“Cuando comencé, el género urbano estaba clasificado como algo de barrio, algo de la calle, los medios ni los premios apoyaban ese movimiento, ahora todos quieren ser parte de ese género, los que cantan pop, los rockeros, los productores más pequeños y grandes, y las condecoraciones como los Grammy o los Billboard”, comenta De la Ghetto.

Ya con el apodo de De La Ghetto -que proviene del personaje Raphael De la Ghetto del programa El príncipe de Bel-Air- tendría sus primeros éxitos musicales con “La Maravilla”, dúo conformado por Arcángel y él, lo cual lo catapultaría al reconocimiento dentro de la escena que se popularizó luego de que Daddy Yankee lanzara el tema “La Gasolina”, lo que expandió el alcance del reguetón, encabezado principalmente por exponentes puertorriqueños.

“Es gracioso porque ahora la música urbana latina se ha convertido en el nuevo pop, se combina con todos los elementos con él, no importa si es R&B, rap, trap, música regional mexicana o cualquier género existente. Esto es algo que une culturas, antes los latinos estábamos más dispersos, existía una escena muy separada, ahora podemos decir que todos somos cantantes latinos”, menciona el artista.

Sobre la polémica ocurrida hace unos días sobre la opinión que dio acerca del reguetón puertorriqueño y el colombiano, donde se resalta el comentario: “Si no fuera por Puerto Rico, los colombianos no tendrían ese flow”, el artista afirma que fue descontextualizado. “Yo solo dije que el reguetón evolucionó de gran forma en Puerto Rico y que gracias a los puertorriqueños el resto de latinoamericanos se pudieron adaptar a lo que habíamos creado, ahí lo comercializaron, lo volvieron más internacional, lo que hace que este género sea más recordado”, concluye.