El próximo 28 de octubre, la banda estadounidense Linkin Park ofrecerá un concierto en el Estadio San Marcos como parte de su gira mundial ‘From Zero World Tour’, presentando su más reciente producción musical.

Acompañando el anuncio, la banda estrenó su nuevo sencillo “Up From The Bottom”, que precede el lanzamiento de la Edición Deluxe de su álbum ’From Zero’, programada para el 16 de mayo.

Esta versión incluirá tres canciones inéditas y una edición física con cinco temas grabados en vivo.

¿Cuándo y dónde comprar entradas para Linkin Park en Lima?

Los fanáticos peruanos podrán adquirir sus entradas a través de Ticketmaster en las siguientes fechas:

Preventa exclusiva BBVA: 1 y 2 de abril con un 15 % de descuento.

Venta general: Desde el 3 de abril.

Los miembros del club de fans LP Underground tendrán acceso a una preventa especial a partir del 31 de marzo.

Linkin Park en Sudamérica: Fechas confirmadas

El ’From Zero World Tour’ ha llevado a la banda por diversas ciudades de Estados Unidos y Europa, y ahora se prepara para su recorrido por Latinoamérica. Además de Lima, se han confirmado presentaciones en:

Bogotá, Colombia – 25 de octubre

Buenos Aires, Argentina – 31 de octubre

Santiago, Chile – 2 de noviembre

Curitiba, Brasil – 5 de noviembre

São Paulo, Brasil – 8 de noviembre

Brasilia, Brasil – 11 de noviembre

El sonido renovado de Linkin Park

“Up From The Bottom” ha sido descrito como una de las canciones más potentes del nuevo ciclo musical de Linkin Park.

Con una base de piano contundente, guitarras distorsionadas y una batería enérgica, el tema destaca por su intercambio vocal entre Emily Armstrong y Mike Shinoda.

Además, cuenta con un puente inesperado de ’scratches’ y un poderoso verso de rap de Shinoda, recordando la esencia clásica de la banda con un giro moderno.