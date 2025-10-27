La emblemática banda Linkin Park vuelve a Lima para presentarse este martes 28 de octubre en el Estadio San Marcos, en el marco de su gira mundial From Zero World Tour.

Este concierto marca su primera visita al país desde 2017 y representa una nueva etapa en su carrera, con la llegada de la cantante Emily Armstrong, quien asume el rol vocal que dejó Chester Bennington.

Durante su presentación, el grupo interpretará canciones de su reciente álbum From Zero, así como los grandes éxitos que los consagraron. Según su más reciente concierto realizado en Colombia, esta sería la lista de temas que podrían sonar en el escenario limeño:

Act 1 – Set Intro A

Somewhere I Belong

Points of Authority

Up From The Bottom

CrawlingThe Emptiness Machine

Act 2 – ‘Creation’ (Interlude A)

The Catalyst

Burn It Down

Over Each Other

Where’d You Go (short)

Waiting for the End

Lies, Greed, Misery

Two Faced

Hahn Solo

Mike Solo

IGYEIH

One Step Closer

Act 3 – ‘Collapse’ Transition

Lost

Stained

What I’ve Done

Act 4 – ‘Kintsugi’ Transition

OverflowNumb (+ Numb Encore)

From the Inside

Heavy Is the Crown

Bleed It Out

Act 5 – Encore Intro A

Papercut

In the End

Faint

El regreso de Linkin Park a Sudamérica ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores.

En esta gira, la banda liderada por Mike Shinoda busca rendir homenaje a su pasado mientras consolida una nueva etapa con un sonido renovado y la energía característica que los ha mantenido vigentes por más de dos décadas.