La emblemática banda Linkin Park vuelve a Lima para presentarse este martes 28 de octubre en el Estadio San Marcos, en el marco de su gira mundial From Zero World Tour.
Este concierto marca su primera visita al país desde 2017 y representa una nueva etapa en su carrera, con la llegada de la cantante Emily Armstrong, quien asume el rol vocal que dejó Chester Bennington.
Durante su presentación, el grupo interpretará canciones de su reciente álbum From Zero, así como los grandes éxitos que los consagraron. Según su más reciente concierto realizado en Colombia, esta sería la lista de temas que podrían sonar en el escenario limeño:
- Act 1 – Set Intro A
Somewhere I Belong
Points of Authority
Up From The Bottom
CrawlingThe Emptiness Machine
- Act 2 – ‘Creation’ (Interlude A)
The Catalyst
Burn It Down
Over Each Other
Where’d You Go (short)
Waiting for the End
Lies, Greed, Misery
Two Faced
Hahn Solo
Mike Solo
IGYEIH
One Step Closer
- Act 3 – ‘Collapse’ Transition
Lost
Stained
What I’ve Done
- Act 4 – ‘Kintsugi’ Transition
OverflowNumb (+ Numb Encore)
From the Inside
Heavy Is the Crown
Bleed It Out
- Act 5 – Encore Intro A
Papercut
In the End
Faint
El regreso de Linkin Park a Sudamérica ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores.
En esta gira, la banda liderada por Mike Shinoda busca rendir homenaje a su pasado mientras consolida una nueva etapa con un sonido renovado y la energía característica que los ha mantenido vigentes por más de dos décadas.
