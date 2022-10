La gran promesa de la música ecuatoriana tiene el rostro amable, una voz poderosa y apenas 19 años de edad. Se trata de Mar Rendón, una cantante guayaquileña que, tras ganar reconocimiento internacional por su paso en la temporada 2022 del ‘show talent’ mexicano “La Academia”, regresó a su natal Ecuador para ser parte de los Premios Heat.

Para Rendón su tierra es parte importante de su trabajo creativo y esto se ve reflejado en sus letras.

“Me inspiran nuestras frases, nuestras formas de decir las cosas. Tengo una canción que se llama ‘Vuelvo a decir yo’, donde digo ‘tan predecible, tirado a bacán’, siento que hay mucha gente por ejemplo ahora en México que no entiende esa frase, pero es mi forma de decir las cosas, cada vez que estoy escribiendo me pregunto cómo lo contaría yo con mis palabras y siento que uso mucho la manera de hablar guayaca”, explicó la artista en encuentro con “El Comercio”:

“Hasta ahora no he perdido mi acento. Mucha gente allá en México me pregunta cómo se cocina el bolón. El otro día Arturo López Gavito cocinó encocado de pescado en ‘Master Chef Celibrity’ y puso en Instagram que era en mi honor y siento que estoy dando a conocer la cultura ecuatoriana allá y nada me enorgullece más”, añadió la joven que espera continuar destacando a nivel internacional tras el final de su experiencia en “La Academia”, una vivencia que ella describe como “transformadora”.

“Fue una experiencia muy loca, se ve a través de la pantalla toda la tensión y drama que se siente, pero la frustración y las ganas de salir adelante tal vez no se ven, pero son parte de la experiencia y siento que fue una experiencia transformadora y salí de allí como una nueva Mar dispuesta a cumplir todos sus sueños”, dijo Rendón.

Recientemente, la joven lanzó una versión oficial de “Laura no está”, el popular tema del italiano Nek que versionó para el concurso, pero que ahora se ha convertido en uno de sus sencillos más exitosos y que espera sea el inicio de un respaldo popular que le permita seguir cantando y expandiéndose en nuevos territorios.

Sobre el Perú, Rendón dijo tener una relación muy cercana, pues su padrastro es de dicha nacionalidad, así que no han faltado causas y cebiches en su mesa. Además, recuerda de manera muy especial Lima, pues vino acá de adolescente para ver el concierto que dieron los One Direction en el Nacional.

Además… El evento El 20 de octubre en el Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera de Guayaquil se realizará el gran concierto de los Premios Heat 2022. Participarán artistas como Greeicy, Mike Bahía, Fanny Lu, entre otros. El ingreso es libre. El show se podrá ver también en vivo a través de HTV y en streaming por Losheat.tv.