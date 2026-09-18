La gira incluirá además presentaciones por primera vez en las ciudades de Arequipa y Trujillo | Foto: Difusión
La gira incluirá además presentaciones por primera vez en las ciudades de Arequipa y Trujillo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Las agrupaciones juveniles Ex Salserín el reencuentro, Ex Adolescentes y Salsa Kids se presentarán el próximo sábado 19 de diciembre en el local Costa 21 de San Miguel, como parte de la segunda edición del espectáculo “Trilogía de la Salsa 90’s”.

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