Las agrupaciones juveniles Ex Salserín el reencuentro, Ex Adolescentes y Salsa Kids se presentarán el próximo sábado 19 de diciembre en el local Costa 21 de San Miguel, como parte de la segunda edición del espectáculo “Trilogía de la Salsa 90’s”.

El evento, producido tras una primera fecha realizada en agosto, contará con la participación de René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix por parte de Salserín, Néstor Rivero, Wilmer Lozano y Armando Davadillo representando a la etapa noventera de Adolescentes, y Omar Rodríguez, Jomy Colón junto a Louis Quintero de Salsa Kids.

La gira incluirá además presentaciones por primera vez en las ciudades de Arequipa y Trujillo, cuyas fechas de venta de boletos se anunciarán en los próximos días.

Afiche oficial

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Los intérpretes repasarán las canciones más conocidas de su repertorio noventero, incluyendo temas como “De sol a sol”, “Yo sin ti”, “Virgen”, “Clase social” y “La magia de tus 15 años”.

En tanto, la preventa de boletos bajo la modalidad 2x1 ya se encuentra habilitada en Teleticket hasta el 14 de septiembre o hasta agotar el stock disponible para Lima.

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