Las agrupaciones juveniles Ex Salserín el reencuentro, Ex Adolescentes y Salsa Kids se presentarán el próximo sábado 19 de diciembre en el local Costa 21 de San Miguel, como parte de la segunda edición del espectáculo “Trilogía de la Salsa 90’s”.
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