Minho, reconocido cantante de K-Pop e integrante de la agrupación SHINee, fue confirmado como el tercer artista internacional del Overpass Lima. El idol llegará a Perú el próximo 11 de septiembre para el primer festival de K-pop que se realizará en el país, en el Estadio San Marcos.

Minho, reconocido artísticamente por su versatilidad, es un destacado cantante y actor surcoreano que forma parte de la exitosa boyband SHINee donde ha dado gala de su talento como el rapero principal del grupo.

Su carrera comenzó en 2006, desde entonces, Minho ha demostrado su talento no sólo en la música, sino también en el ámbito actoral, consolidándose como una de las figuras más completas del entretenimiento en Corea del Sur.

Minho ha sido pieza clave en la construcción del sonido de SHINee, especialmente en sus primeros álbumes, y es ampliamente reconocido por haber escrito y coescrito gran parte de los raps del grupo, aportando un sello personal a sus interpretaciones.

Entre sus temas más populares se encuentran: “Heartbreak”, “Because of You”, “Call Back”, “Chase”; además, ha sido nominado a los premios “The Best Male Idol as Model.Award”, “Best Performance Musician on Musik Bank”, “Mejor actor revelación” que le ha permitido convertirse en uno de los Idols más importantes del mundo.

De esta manera, Minho se ha convertido en el tercer idol que se suma a la cartelera del Overpass Lima, junto a Fromis_9 y a Youngjae, de GOT7. El festival de K-Pop se llevará a cabo el 11 de septiembre en el Estadio San Marcos. La preventa de entradas será los días 2 y 3 de julio en Ticketmaster.