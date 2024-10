8 / 10

Y si en el 2011, Paul recordó a George, en el 2014 fue turno de John. En mitad de la presentación interpretó "Here Today" como dedicatoria a su difunto compañero de banda, John Lennon. Clásicos de "The Beatles" como "Yesterday" y "Let It Be" también emocionaron a los fans en la noche limeña. (Foto: Archivo El Comercio)