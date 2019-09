En un reciente evento, el cantante puertorriqueño Ricky Martin, sorprendió a más de uno luego que revelara que volverá a convertirse en padre junto a su esposo, el artista Jwan Yosef.

El intérprete de “La vida loca”, el sábado por la noche, en Washington D.C., recibió un premio de la organización Human Rights Campaign, creada en 1980 para apoyar a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en los Estados Unidos.

Ricky Martin llegó a la gala acompañado de Yosef y los pequeños Valentino y Matteo. Cuando subió al escenario para agradecer el galardón, dedicó unas palabras de amor a su familia.

“Mi familia está aquí. Jwan, no te veo pero te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos. Los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida”, dijo al inicio de su discurso.

“Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes”, agregó al final.

El cantante no dio más detalles de la llegada del próximo integrante de su familia, como el sexo del bebe o la fecha en que nacerá. Tal como ocurrió en anteriores ocasiones, Ricky volverá a ser padre gracias a un vientre de alquiler.