Sinead O’Connor falleció a los 56 años por causas que aún se desconocen, así lo dio a conocer la familia de la cantautora irlandesa. Su muerte se da un año después de que uno de sus cuatro hijos, Shane, decida quitarse la vida a los 17 años.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”, se lee en el comunicado de los familiares.

Sinead se convirtió en un ícono musical por su inigualable voz en la década de los 90, lanzó 10 álbumes de estudio. Su mayor logro fue la icónica canción “Nothing compares 2 U”. En 1991 fue nombrada como la ‘artista del año’ por la revista Rolling Stone. Además, fue nominada a los Grammy por Universal Mother.

Su éxito musical también fue conocido por sus puntos de vista políticos y su activismo. La artista luchó por la igualdad de género, los derechos de las mujeres, la erradicación de la pobreza y la promoción de la paz en Irlanda del Norte.

Su juventud estuvo marcada por los abusos sexuales por parte de su madre. A los 15 años fue internada en una escuela y fue allí donde empezó a tener contacto con la música. Su primer álbum, “I Do Not Want What I Haven’t Got”, vendió siete millones de ejemplares.

Hace seis años atrás, en el 2017, decidió cambiar su nombre a Magda Davitt y en 2018, tras convertirse al Islam, volvió a cambiárselo a Shuhada’ Sadaqat.