Hablar de Abelardo Gutiérrez Alanya, el popular Tongo, es hablar de “La Pituca”, cuya versión en inglés lo llevó a ser el artista predilecto de los locales de moda del Boulevard de Asia hace más de una década.

Tengo una pituca que me quiere mucho / tengo una pituca que me quiere mucho / pasa las noches llorando / pasa las noches sufriendo / Por qué pituca me quieres a mí / si yo soy un chichero nomas

En una entrevista con el diario Trome, Tongo explicó que este tema nace de una decepción que tuvo en la adolescencia, cuando quiso sacar a bailar a un joven y esta no aceptó su propuesta.

“Yo era chibolo, en el colegio estaba enamorado de una chica de barrio que se creía ‘pituca’ y quise sacarla a bailar en la fiesta de rock a la que asistí, pero ella me arrochó y me sentí mal. Ahí nació esta canción a la que le cambié la letra, pues escribí que ella me quería mucho, que para el amor no había barreras”, explicó el recordado artista.

Algún tiempo después, cuando visitó el programa de Jaime Bayly, “El francotirador”; el presentador le propuso cantar “La Pituca” en inglés. Tras ello, escribieron la canción tal cual a su pronunciación, ya que Tongo no manejaba el idioma extranjero. Sin embargo, el error de la palabra “why” dio como resultado “quway”, marcando la era ‘Tonglish’.

Triste partida

José Abelardo Gutiérrez Alanya falleció la noche del 10 de marzo en el hospital Loayza debido a un paro cardiorrespiratorio. Cint Gutiérrez, hija del cantante, publicó la noticia del deceso de su padre en sus redes sociales.

“Las personas especiales nunca mueren permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegria a muchas personas jamás serás olvidado, ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo, yo lo haré desde aquí por ti, te amamos por siempre papito”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Gladys Lupinta, esposa de Tongo, se despidió del cantante luego de estar a su lado en la lucha contra la enfermedad terminal.

“Para siempre en mi corazón adorado esposo, compañero de toda una vida, tengo que aceptar tu partida aunque se me parta el alma. Descansa en paz esposo mío, Abelardo Gutierrez Alanya TONGO”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.