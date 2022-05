Mientras en los diarios peruanos su vida privada suele llevarse las primeras planas, Yahaira Plasencia ha continuado avanzando en su carrera musical fuera de nuestras fronteras. Este jueves, por ejemplo, será una de las presentadoras de los Premios Heat 2022, una gala que con tan solo 7 ediciones se ha venido posicionado como una tribuna para el talento latino emergente, entre los que se encuentra la salsera nacional.

La cantante de 28 años será, junto con figuras como las colombianas Goyo (del grupo Chocquibtown) y María Laura Quintero (de la serie “100 días para enamorarnos), una de las presentadoras de los trofeos que se entregarán en una ceremonia en el turístico balneario de Cap Cana, además de estar nominada en la categoría Mejor artista tropical, con artistas como Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony y Carlos Vives. Para Plasencia logros como estos son importantes para difundir su trabajo de manera internacional, un trabajo en el que siente que no todo han sido pasos firmes hacía adelante.

“Así como he avanzado, también he retrocedido en algún momento. He sentido que han habido momentos difíciles, pero nunca he dejado mi carrera de lado, siempre he seguido luchando por mis sueños y así me mantengo hasta el día de hoy. La música que estamos haciendo con Sergio (George) me está llevando también a otros países y estoy muy contenta con el resultado, esta carrera es de perseverancia, hay que tener mucha paciencia para lograr lo que uno quiere”, dice la salsera que reconoce también el trabajo que están haciendo otros jóvenes exponentes de la salsa peruana y que también han participado de los Premios Heat.

Yahaira Plasencia en los Premios Heat 2022 / HTV

“Eventos como este son súper importantes para artistas que como yo recién estamos ganándonos un lugar afuera de nuestro país”, explicó Plasencia para luego mencionar el nombre de Amy G, Daniela Darcourt y Álvaro Rod, que este jueves cantará en vivo en la gala que se verá en más de 30 países a través de la cadena HTV y en todo el mundo vía streaming en el app LosHeat.tv. “Creo que todos aportamos mucho para que la gente voltee a mirar al Perú y al talento que hay en él”, afirma Yahaira, quien tras la ceremonia emprenderá otro viaje importante; esta vez con destino a Colombia, un país en el que ya ha empezado a hacerse de un nombre.

La cantante

Plasencia participará en Salsa al Parque 2022, donde no solo es la única peruana invitada, sino una de las pocas mujeres exponentes de este género en el cartel que incluye a artistas como Los Van Van y Andy Montañez. A pesar de las críticas, Yahaira ha seguido creciendo y dice sentirse más fuerte mentalmente para lo que se viene en su carrera.

“Creo que las críticas van de la mano con crecer y estoy creciendo cada vez más. Estoy muy enfocada en mi carrera y en lo que quiero. Estoy fuerte mentalmente, no he sido fuerte de mente siempre, pero cada cosa que me ha pasado en este proceso, cada cosa que he vivido en mi carrera, me ha hecho ser una mujer más determinada, más fuerte y sobre todo de aquí”, dice apuntando a su cabeza.

Yahaira Plasencia en Punta Cana, sede de los Premios Heat 2022

Parte de esa determinación se ve reflejada en su nuevo sencillo: una versión a su estilo de “El cantante” de Héctor Lavoe, que en su voz se ha convertido en “La cantante”, un tema que inicialmente le intimidó, pero que ahora siente refleja mucho de lo que le pasa en su vida profesional.

“Cuando Sergio (George) nos dijo para hcer esta canción, me dio un poco de miedo, no voy a mentir, pero escuché la letra y me sentí muy identificada, creo que por eso hicimos la canción, como un mensaje a nuestros colegas, a los artistas que pasamos momentos complicados, pero aún así tenemos que salir a la tarima, a dar un lindo show, por más que estemos complicados por dentro”, explica Plasencia.

El video oficial del tema se lanzará este miércoles 1 de junio a las 3 p.m. en el canal oficial de YouTube de la artista.

El dato Premios Heat 2022 Los Premios Heat 2022 se realizarán este jueves 2 de junio en la ciudad turística de Cap Cana, República Dominicana. La transmisión empezará a las 5 p.m. (hora local), lo cual se traduce a las 4 p.m. en el Perú.

La salsera Yahaira Plasencia se sometió a una serie de preguntas en el renovado programa que lidera Ethel Pozo, “América Hoy”.