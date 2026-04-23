La espera terminó, y esta noche se conocen a todos los ganadores de la edición 21 de los tradicionales Premios Luces, evento organizado por el diario El Comercio, que distinguen al talento en diferentes rubros como el cine, televisión, música, artes escénicas, letras y, por supuesto, contenido digital que ha crecido mucho en los últimos años.

Los invitados a la gala organizada asistieron al Hotel Hilton, en el distrito de Miraflores, para ser parte de esta celebración y reconocimiento a lo mejor de la cultura y el entretenimiento en nuestro país.

GANADORES DE LA GALA

Mejor programa de entretenimiento - Yo Soy

Mejor ficción - Al fondo hay sitio

Mejor actriz de televisión Ivonne Frayssinet

Mejor actriz de televisión - Yvonne Frayssinet por Al fondo hay sitio.

Mejor actor de televisión - Sergio Galliani por Al fondo hay sitio

Mejor programa deportivo - Fútbol en América

Mejor programa periodístico - Punto Final

/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Mejor exposición - Donde muere el mito, por Harry Chávez

Mejor retrospectiva - La luna del cóndor, de Javier Silva Meinel

Disco del año - ‘Soy’ de Daniela Darcourt

/ Fernando Sangama

Canción del año - En esta vida no, Grupo 5

/ EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Concierto del año - Shakira (Estadio Nacional)

Mejor festival - Vivo X el Rock

/ Julio Reaño

Mejor novela - Tierra de Canes, de Carlos Freyre

/ Mario Zapata N.

Mejor libro de no ficción

Mejor libro de poesía - El arte de amar y el arte de odiar, por Marco Martos

/ DANTE PIAGGIO

Mejor libro infantil ilustrado o comic - La muerte de un verano, de Eduardo Tokeshi

Visitamos a Eduardo Tokeshi en su estudio en Miraflores, tras recuperarse de una cirugía que le extirpó el cáncer del cuerpo. Hoy, la visión que el renombrado artista plástico y escritor posee de la vida y la trascendencia ha cambiado, mutado. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Mejor edición especial - ‘Vargas Llosa. El escribidor y la vida’, por Daniel Mordzinski

/ Silvio Rodríguez.

Mejor obra teatral - Tres Marías y una Rosa, de Francisco Basili.

Mejor dramaturgia peruana - ‘Mi madre se comió mi corazón’, de K’intu Galiano.

Mejor espectáculo nusical - Reinas de corazones 90’s.

Mejor actor de artes escénicas - Leonardo Torres Vilar, por ‘La ópera de los centavos’.

/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

La gala está programada para las 7:30 p.m. e iniciará con el paso de los nominados por la alfombra roja. Una vez que los asistentes estén instalados, se procederá con la entrega de premios cerca a las 8:10 p.m..

Es importante destacar que toda y la más completa cobertura de los Premios Luces estará disponible a través de los canales oficiales tanto en la web de El Comercio, como en los canales de Facebook y YouTube de este medio.

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