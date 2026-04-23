La espera terminó, y esta noche se conocen a todos los ganadores de la edición 21 de los tradicionales Premios Luces, evento organizado por el diario El Comercio, que distinguen al talento en diferentes rubros como el cine, televisión, música, artes escénicas, letras y, por supuesto, contenido digital que ha crecido mucho en los últimos años.
La espera terminó, y esta noche se conocen a todos los ganadores de la edición 21 de los tradicionales Premios Luces, evento organizado por el diario El Comercio, que distinguen al talento en diferentes rubros como el cine, televisión, música, artes escénicas, letras y, por supuesto, contenido digital que ha crecido mucho en los últimos años.
Los invitados a la gala organizada asistieron al Hotel Hilton, en el distrito de Miraflores, para ser parte de esta celebración y reconocimiento a lo mejor de la cultura y el entretenimiento en nuestro país.
GANADORES DE LA GALA
Mejor programa de entretenimiento - Yo Soy
Mejor ficción - Al fondo hay sitio
Mejor actriz de televisión Ivonne Frayssinet
Mejor actor de televisión - Sergio Galliani por Al fondo hay sitio
Mejor programa deportivo - Fútbol en América
Mejor programa periodístico - Punto Final
Mejor exposición - Donde muere el mito, por Harry Chávez
Mejor retrospectiva - La luna del cóndor, de Javier Silva Meinel
Disco del año - ‘Soy’ de Daniela Darcourt
Canción del año - En esta vida no, Grupo 5
Concierto del año - Shakira (Estadio Nacional)
Mejor festival - Vivo X el Rock
Mejor novela - Tierra de Canes, de Carlos Freyre
Mejor libro de no ficción
Mejor libro de poesía - El arte de amar y el arte de odiar, por Marco Martos
Mejor libro infantil ilustrado o comic - La muerte de un verano, de Eduardo Tokeshi
Mejor edición especial - ‘Vargas Llosa. El escribidor y la vida’, por Daniel Mordzinski
Mejor obra teatral - Tres Marías y una Rosa, de Francisco Basili.
Mejor dramaturgia peruana - ‘Mi madre se comió mi corazón’, de K’intu Galiano.
Mejor espectáculo nusical - Reinas de corazones 90’s.
Mejor actor de artes escénicas - Leonardo Torres Vilar, por ‘La ópera de los centavos’.
La gala está programada para las 7:30 p.m. e iniciará con el paso de los nominados por la alfombra roja. Una vez que los asistentes estén instalados, se procederá con la entrega de premios cerca a las 8:10 p.m..
Es importante destacar que toda y la más completa cobertura de los Premios Luces estará disponible a través de los canales oficiales tanto en la web de El Comercio, como en los canales de Facebook y YouTube de este medio.
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