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Repasamos los nombres de todos los ganadores del galardón que otorga El Comercio a lo mejor del entretenimiento y la cultura: los Premios Luces.
Repasamos los nombres de todos los ganadores del galardón que otorga El Comercio a lo mejor del entretenimiento y la cultura: los Premios Luces.
Por Redacción EC

La espera terminó, y esta noche se conocen a todos los ganadores de la edición 21 de los tradicionales Premios Luces, evento organizado por el diario El Comercio, que distinguen al talento en diferentes rubros como el cine, televisión, música, artes escénicas, letras y, por supuesto, contenido digital que ha crecido mucho en los últimos años.

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