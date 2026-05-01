Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Horóscopo de HOY, viernes 1 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: la situación estará bien y en crecimiento pero no podrá evitar los altibajos. Amor: caprichos en la pareja lo pondrán al borde del fastidio, pero será paciente.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tendrá inspiración y superará una situación económica que frena la prosperidad. Amor: se disiparán todas las dudas y la relación amorosa crecerá. Nuevo comienzo.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: proyectos audaces finalizarán con éxito y si reduce los gastos, le felicitarán. Amor: la relación mejora día a día porque las virtudes que ama su pareja, crecerán.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: cambios a tiempo generarán estabilidad pero un anuncio será preocupante. Amor: vencerá el aislamiento y la persona que desea conocer aparecerá; posible romance.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: el liderazgo será el mejor estado para destacarse y ganar el respeto de todos. Amor: cambio inesperado. Iniciará una etapa plena de gratos momentos con gran afinidad.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: ciertas tareas se cumplirán en término y anticipan una etapa próspera. Amor: un conflicto que cree haber superado volverá a surgir por capricho o resentimiento.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para las compras, los viajes y los proyectos nuevos. Amor: necesitará una mayor comprensión en la pareja o la armonía no surgirá.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una de sus ideas se aplicará con éxito y dará excelente resultado. Amor: si entrega su afecto con toda plenitud, recibirá la retribución menos esperada.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: si toma la iniciativa, se avecina el cambio que más espera. Amor: actitudes de indiferencia llevarán la relación a un camino sin salida; atención.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: momento favorable para alcanzar cierta jerarquía o asumir liderazgo. Amor: surgirá conflicto que podría empañar la armonía de la pareja. Urge dialogar.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: compras acertadas, balances positivos y beneficios inesperados; todo mejora. Amor: la insistencia por la vida social afectará la relación, pero volverán a la intimidad.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: momento propicio para planear viajes, mudarse de ciudad y aceptar propuestas. Amor: gente entrometida querrá confundir pero la pareja estará unida y asegurada.
__________________________________________________________________
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PRECIPITADA EN LA DEFENSA DE SU OBRA. SU META ES EL PODER ANTES QUE LA GLORIA.
- Carlos Galiano: "No tengo ambiciones en ser una estrella"
- Aniversario de Lima: ¿Con qué plato celebrarías los 488 años de la ciudad?
- La divertida respuesta de Renault (Twingo) a Shakira, por mención en la canción ‘BZRP Music Sessions #53′
- La Voz Perú: ¿Cómo fue el debut de María Paz Gonzales como conductora junto a su esposo Jesús Alzamora?
- Agua Marina ofrecerá concierto en San Valentín: Artistas invitados y costo de las entradas