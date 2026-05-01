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Horóscopo de hoy, viernes 1 de mayo 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, viernes 1 de mayo 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, viernes 1 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la situación estará bien y en crecimiento pero no podrá evitar los altibajos. Amor: caprichos en la pareja lo pondrán al borde del fastidio, pero será paciente.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá inspiración y superará una situación económica que frena la prosperidad. Amor: se disiparán todas las dudas y la relación amorosa crecerá. Nuevo comienzo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: proyectos audaces finalizarán con éxito y si reduce los gastos, le felicitarán. Amor: la relación mejora día a día porque las virtudes que ama su pareja, crecerán.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cambios a tiempo generarán estabilidad pero un anuncio será preocupante. Amor: vencerá el aislamiento y la persona que desea conocer aparecerá; posible romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el liderazgo será el mejor estado para destacarse y ganar el respeto de todos. Amor: cambio inesperado. Iniciará una etapa plena de gratos momentos con gran afinidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ciertas tareas se cumplirán en término y anticipan una etapa próspera. Amor: un conflicto que cree haber superado volverá a surgir por capricho o resentimiento.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para las compras, los viajes y los proyectos nuevos. Amor: necesitará una mayor comprensión en la pareja o la armonía no surgirá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una de sus ideas se aplicará con éxito y dará excelente resultado. Amor: si entrega su afecto con toda plenitud, recibirá la retribución menos esperada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: si toma la iniciativa, se avecina el cambio que más espera. Amor: actitudes de indiferencia llevarán la relación a un camino sin salida; atención.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para alcanzar cierta jerarquía o asumir liderazgo. Amor: surgirá conflicto que podría empañar la armonía de la pareja. Urge dialogar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: compras acertadas, balances positivos y beneficios inesperados; todo mejora. Amor: la insistencia por la vida social afectará la relación, pero volverán a la intimidad.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para planear viajes, mudarse de ciudad y aceptar propuestas. Amor: gente entrometida querrá confundir pero la pareja estará unida y asegurada.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PRECIPITADA EN LA DEFENSA DE SU OBRA. SU META ES EL PODER ANTES QUE LA GLORIA.

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