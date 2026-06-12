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Horóscopo de HOY, viernes 12 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente le dará dolor de cabeza pero lo resolverá de manera genial. Amor: momento para renacer con dulces vivencias y mayor calidez en la relación.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: alguna idea o proyecto alterará su mundo pero sabrá aprovecharlo a su favor. Amor: recibirá un agasajo inesperado que colmará todas sus expectativas; lo disfrutará.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: su intuición le guiará hacia el éxito pero gente del entorno no lo logrará. Amor: no resulta el mejor encuentro con una bella persona pero la oportunidad llegará.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: liberará el camino de obstáculos que impiden el crecimiento de la actividad. Amor: una persona estará atraída por su brillante encanto y logrará un cálido encuentro.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: sus metas estarán más cerca de lo que cree; con habilidad y suerte lo logrará. Amor: alguien que le atrae aceptará un puesto en el que estará muy cerca, todos los días.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momentos de cambios dirigidos a mejorar aspectos del negocio. Amor: la timidez ya no será un problema para acceder a su poder de seducción; alguien lo notará.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento ideal para hacer compras y nuevas ventas. Decisión acertada. Amor: la solidez de la armonía permitirá que los sentimientos se expresen en plenitud.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: dejará atrás algunos altibajos y la actividad comenzará a acelerar. Amor: un malentendido lastimará a su pareja pero la fuerza de la verdad cerrará heridas.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un proyecto o negocio estancado será la próxima tarea exitosa. Amor: se hablará de secretos en la pareja y eso no le cae bien, pero lo comprenderá.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: reflotará un proyecto luego de fracasar y pasa a ser un éxito. Amor: reiteradas confusiones le harán perder la paciencia pero querrá dialogar.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: le criticarán alguna actitud pero los resultados hablarán por sí solos. Amor: su encanto llamará la atención de algunas personas del entorno, pero una se destacará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: momento para enfocarse y reunir información para lograr un acierto. Amor: más gestos y menos palabras acercarán a la persona que será su alma gemela.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY AFECTUOSA CUANDO ESTÁ EN PAREJA. LA SENSUALIDAD ES SU AMADO TESORO.
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