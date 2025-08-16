Horóscopo de HOY, sábado 16 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: ideal para concretar compras o ventas. Surgirán obstáculos pero los resolverá. Amor: podrá limar asperezas con un diálogo sincero en la pareja y la atracción volverá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: recuperará una posición privilegiada que ayudará a alcanzar las metas. Amor: una ex pareja se presentará de improviso con reclamos de algo resuelto y superado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para encarar los cambios en su proyecto para que todo mejore. Amor: para renovar la seducción en la pareja será preciso tomar la iniciativa.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: aunque surjan altibajos no habrá pérdidas, pero será una señal de alerta. Amor: un encuentro fortuito derivará en una cita romántica que resultará inolvidable.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: será tolerante con algunas personas del entorno; pronto necesitará de su ayuda. Amor: si las muestras de afecto son escasas, no podrá ignorar las consecuencias.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: la precisión y el buen gusto serán sus virtudes más valoradas en un proyecto. Amor: será buena idea no estimular las dudas o sospechas sino dialogar con la verdad.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: cambios drásticos le llevarán a crear opciones para salir adelante y lograr crecer. Amor: alguien entrometido podría crear confusión en la pareja pero le pondrá límites.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: una vocación que dejó de lado en el pasado, comenzará a tener curiosa vigencia. Amor: más intercambio en la intimidad, facilitará que la relación crezca y madure.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán logros comerciales o técnicos que le llevarán a un seguro éxito. Amor: alguien le hará experimentar sensaciones inolvidables que colmarán su corazón.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se avecina una etapa próspera porque tendrá una buena evaluación. Amor: podrían surgir altibajos pero todo se arreglará si disfruta las dulces vivencias.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: el entorno le criticará por ser demasiado exigente pero pronto lo entenderán. Amor: no será buena idea discutir con una pareja susceptible; una pausa será necesaria.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: visitas imprevistas le ayudarán a ver en su total dimensión la exitosa tarea. Amor: su insistencia en relacionarse le llevará a acercarse a alguien que parece inabordable.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERESADA EN LAS PROFESIONES QUE LE FACILITAN ACCEDER AL PODER Y AL DINERO.