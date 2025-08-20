Horóscopo de hoy, miércoles 20 de agosto 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, miércoles 20 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la dinámica actual exigirán actitudes de plena concentración y logrará el éxito. Amor: si modera sus impulsos, beneficiará a la relación y será como al principio.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: resolverá una situación delicada que exige mucha prudencia; todo mejorará. Amor: dirá cosas que no reflejan su sentimiento real y causan heridas que deberá sanar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se concretará un proyecto bien planeado pero habrá obstáculos que superará. Amor: armonía intensa y lazos fortalecidos; la pareja crecerá hacia la madurez.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: encarará acciones exitosas pero problemas inesperados causarán cierto retraso. Amor: su alma sensible será herida por un reproche que recibe injustamente.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: tendrá confianza para delegar tareas en personas que han generado éxito. Amor: confusión creada por entrometidos creará incertidumbre en la pareja.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: querrá obtener ese dato clave para su proyecto y pronto surgirá nuevo desafío. Amor: la pareja eludirá un camino tormentoso para dialogar con el corazón.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto dejará de estar estancado para arrojar interesante beneficio. Amor: un encuentro fortuito será propicio para conocer a una persona fascinante.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: aportará las ideas que superan los problemas del proyecto y obtiene el éxito. Amor: captará la atención de alguien especial en una reunión. Momento inolvidable.

SAGITARIO (nov 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los negocios podrían sufrir altibajos pero con optimismo los restablecerá. Amor: mejorará la comunicación en la pareja y eso creará un lazo de fuerte armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su experiencia será más que suficiente para resolver lo que otros dejan atrás. Amor: propicio para la diversión. Su encanto estará irresistible y será el centro de todo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: algunos colegas pretenderán que deje atrás los proyectos, pero eso no ocurrirá. Amor: quien menos imagina querrá acercarse y le provocará un fuerte enamoramiento.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento para resguardar papeles y objetos valiosos; posible riesgo de pérdidas. Amor: la corriente afectiva estará vibrando al unísono con intensa ternura en la pareja.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BUENA Y TRANQUILA CUANDO LAS ACCIONES SUBEN PERO SE DEPRIME CUANDO BAJAN.

