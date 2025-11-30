Horóscopo de HOY, domingo 30 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Amor: resolverá un conflicto que podría tener inesperada derivación; nueva etapa en la pareja. Salud: de buena a mejor. Sorpresa: encuentro casual.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: comprenderá que los descuidos alejan a la persona que ama. La relación será feliz si escucha. Salud: hará bien en caminar. Sorpresa: sueño cumplido.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: su encanto traspasará un límite que cree infranqueable y logrará un tímido acercamiento. Salud: una consulta estará bien. Sorpresa: ingenioso regalo.

CANCER (junio 22-julio 23)

Amor: la vida en armonía permitirá que los sueños de la pareja se concreten para el futuro en común. Salud: algún esfuerzo podría doler. Sorpresa: le devolverán dinero.

LEO (julio 24-agosto 23)

Amor: será el centro de las miradas y su encanto no será pasado por alto. Tendrá muchos admiradores. Salud: controlar la ingesta de sal. Sorpresa: buena fortuna.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Amor: tendrá una cita divertida junto a su pareja. Mejorará la relación, así como la intimidad. Salud: el estrés no debe aumentar. Sorpresa: crítica maliciosa.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Amor: en un paseo conocerá a alguien de quien se enamorará por las dulces afinidades en común. Salud: un estudio saldrá bien. Sorpresa: dinero extra.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Amor: un gesto valdrá más que mil palabras. Con el libre fluir de las emociones, la pareja madurará. Salud: una dolencia terminará. Sorpresa: prestigio en crecimiento.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amor: la desconfianza o la indiferencia no facilitarán la armonía de la pareja; urge un diálogo sincero. Salud: vigor para el gimnasio. Sorpresa: caras conocidas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la expectativa en la relación se cumplirá gracias a su derroche de encanto en la pareja. Salud: iniciará un nuevo deporte. Sorpresa: oferta conveniente.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: una decisión a tiempo le llevará a alcanzar la armonía en la pareja, pero renunciará a algo. Salud: una dieta será lo apropiado. Sorpresa: cita inesperada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: surgirán tensiones en la pareja por alguna acción torpe o no bien comprendida. Urge dialogar. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: hallará algo de valor.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROPENSA AL PLACER DE LOS SENTIDOS Y MÁS SI LOS PUEDE COMPARTIR.