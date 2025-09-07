Horóscopo de hoy, domingo 7 de septiembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, domingo 7 de septiembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, domingo 7 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: le presentarán a una persona de la que no querrá despegarse y será una nueva relación. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: comentario fuera de lugar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la armonía será difícil de conseguir pero tareas en común fortalecerán las afinidades de la pareja. Salud: una dieta será completa. Sorpresa: encuentro que entusiasma.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: gente maliciosa interferirá en actividades de la pareja, pero alcanzará privacidad con carácter. Salud: mostrará gran vigor. Sorpresa: aparece una solución.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: se despejarán las dudas que provocan desencanto y dejará de lado reclamos tontos. Salud: fin al dolor de espaldas. Sorpresa: nueva tecnología.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: tendrá optimismo para renovar la armonía en encuentros en los que se destacará su encanto. Salud: estudio con buen resultado. Sorpresa: cambio de rumbo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: momento para divertirse en lugares nuevos; la pareja madura e inicia nueva etapa. Salud: querrá vencer el estrés. Sorpresa: alguien será imprudente.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: se acercará a alguien interesante; una relación podría ser posible si actúa con audacia. Salud: un deporte será bueno. Sorpresa: milagrosa recuperación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: alguien tímido hará señales inequívocas; si las interpreta, habrá romance. Salud: se animará a cambiar. Sorpresa: beneficio inesperado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: actividades compartidas harán crecer el entendimiento mutuo; nuevo comienzo. Salud: la piel estará bien cuidada. Sorpresa: un temor se disipa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación se afirma pero aparecerán terceros que crean cierta confusión. Salud: una dieta será la acertada. Sorpresa: alguien se alejará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: si no surgen estímulos para la intimidad, podría resentirse la pareja; no lo dejará pasar. Salud: momento para un control. Sorpresa: ayuda imprevista.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible será el factor decisivo para fortalecer la pareja y dar brillo a la intimidad. Salud: muy buena, cada día mejor. Sorpresa: circunstancia extrema.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SOCIABLE. LE GUSTA ESTAR ENTRE MUCHA GENTE PERO TIENE POCOS AMIGOS.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC