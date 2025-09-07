Horóscopo de HOY, domingo 7 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: le presentarán a una persona de la que no querrá despegarse y será una nueva relación. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: comentario fuera de lugar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: la armonía será difícil de conseguir pero tareas en común fortalecerán las afinidades de la pareja. Salud: una dieta será completa. Sorpresa: encuentro que entusiasma.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: gente maliciosa interferirá en actividades de la pareja, pero alcanzará privacidad con carácter. Salud: mostrará gran vigor. Sorpresa: aparece una solución.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: se despejarán las dudas que provocan desencanto y dejará de lado reclamos tontos. Salud: fin al dolor de espaldas. Sorpresa: nueva tecnología.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: tendrá optimismo para renovar la armonía en encuentros en los que se destacará su encanto. Salud: estudio con buen resultado. Sorpresa: cambio de rumbo.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: momento para divertirse en lugares nuevos; la pareja madura e inicia nueva etapa. Salud: querrá vencer el estrés. Sorpresa: alguien será imprudente.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: se acercará a alguien interesante; una relación podría ser posible si actúa con audacia. Salud: un deporte será bueno. Sorpresa: milagrosa recuperación.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: alguien tímido hará señales inequívocas; si las interpreta, habrá romance. Salud: se animará a cambiar. Sorpresa: beneficio inesperado.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: actividades compartidas harán crecer el entendimiento mutuo; nuevo comienzo. Salud: la piel estará bien cuidada. Sorpresa: un temor se disipa.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: la relación se afirma pero aparecerán terceros que crean cierta confusión. Salud: una dieta será la acertada. Sorpresa: alguien se alejará.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: si no surgen estímulos para la intimidad, podría resentirse la pareja; no lo dejará pasar. Salud: momento para un control. Sorpresa: ayuda imprevista.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: su alma sensible será el factor decisivo para fortalecer la pareja y dar brillo a la intimidad. Salud: muy buena, cada día mejor. Sorpresa: circunstancia extrema.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SOCIABLE. LE GUSTA ESTAR ENTRE MUCHA GENTE PERO TIENE POCOS AMIGOS.