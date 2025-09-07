Horóscopo de HOY, domingo 7 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: le presentarán a una persona de la que no querrá despegarse y será una nueva relación. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: comentario fuera de lugar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la armonía será difícil de conseguir pero tareas en común fortalecerán las afinidades de la pareja. Salud: una dieta será completa. Sorpresa: encuentro que entusiasma.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: gente maliciosa interferirá en actividades de la pareja, pero alcanzará privacidad con carácter. Salud: mostrará gran vigor. Sorpresa: aparece una solución.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: se despejarán las dudas que provocan desencanto y dejará de lado reclamos tontos. Salud: fin al dolor de espaldas. Sorpresa: nueva tecnología.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: tendrá optimismo para renovar la armonía en encuentros en los que se destacará su encanto. Salud: estudio con buen resultado. Sorpresa: cambio de rumbo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: momento para divertirse en lugares nuevos; la pareja madura e inicia nueva etapa. Salud: querrá vencer el estrés. Sorpresa: alguien será imprudente.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: se acercará a alguien interesante; una relación podría ser posible si actúa con audacia. Salud: un deporte será bueno. Sorpresa: milagrosa recuperación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: alguien tímido hará señales inequívocas; si las interpreta, habrá romance. Salud: se animará a cambiar. Sorpresa: beneficio inesperado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: actividades compartidas harán crecer el entendimiento mutuo; nuevo comienzo. Salud: la piel estará bien cuidada. Sorpresa: un temor se disipa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación se afirma pero aparecerán terceros que crean cierta confusión. Salud: una dieta será la acertada. Sorpresa: alguien se alejará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: si no surgen estímulos para la intimidad, podría resentirse la pareja; no lo dejará pasar. Salud: momento para un control. Sorpresa: ayuda imprevista.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible será el factor decisivo para fortalecer la pareja y dar brillo a la intimidad. Salud: muy buena, cada día mejor. Sorpresa: circunstancia extrema.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SOCIABLE. LE GUSTA ESTAR ENTRE MUCHA GENTE PERO TIENE POCOS AMIGOS.