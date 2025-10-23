Horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Horóscopo de HOY, jueves 23 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para acceder a esa posición en la que mostrará su potencial. Amor: un encuentro fortuito se convertirá en una cita con romance inesperado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto resultará mejor de lo planeado y eso hará que gane mayor respeto. Amor: posible inestabilidad en la pareja podría crear confusión pero lo superará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán demoras que afectarán los proyectos, pero un buen plan lo resolverá. Amor: dulces vivencias facilitan la armonía y afianzan el romance; nuevo comienzo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgen trabas que alejarán sus metas, pero el entorno vendrá en su ayuda. Amor: se avecinan encuentros plenos de vivencias que fortalecerán los lazos íntimos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: demasiadas exigencias será mala idea o cometerá algún error que le complique. Amor: un malentendido generará una crisis en la pareja pero la superarán dialogando.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta, un problema traerá soluciones imprevistas. Amor: habrá gestos que no podrán ser definidos en palabras; momentos gratificantes.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: hará bien en reforzar los éxitos que generan beneficios; nuevo rumbo. Amor: llevará un regalo a un encuentro al que va con expectativas de romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: directivas confusas generarán trabas a un trabajo bien hecho. Amor: la simpatía de un entrometido hará crecer la desconfianza en la pareja; atención.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá una crisis con maestría y los beneficios crecerán. Amor: sorprenderá a su pareja con el obsequio más esperado y habrá perfecta armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el presente genera inquietud pero llegará una oportunidad genial. Amor: su alma gemela se hallará cada día más cerca y espera una señal de su parte.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto bien hecho mostrará su habilidad y reportará beneficios. Amor: alguien querrá expresar su admiración y le hará vivir un momento inolvidable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: los escasos resultados se revertirán por sus logros y todo mejorará. Amor: su fuerte encanto le acercará a la persona menos imaginada; se avecina romance.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA Y ALGO INTOLERANTE PERO EVITA LAS SITUACIONES DESAGRADABLES.

