Horóscopo de hoy, viernes 31 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, viernes 31 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una propuesta laboral resultará mejor de lo esperado; nueva expectativa. Amor: un secreto revelado en confianza, permitirá a la pareja disfrutar de dulces vivencias.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para delegar tareas y concentrarse en su proyecto. Amor: una definición postergada tomará a la pareja de sorpresa pero dará un amoroso impulso.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien y en el rumbo correcto pero no estará de más revisar. Amor: no será buena idea actuar por orgullo en la pareja, podrían haber reproches.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: comprobará que cierta gente interfiere con sus metas; urge hacer un cambio. Amor: con mayor comunicación se expresarán sentimientos ocultos y las cosas mejorarán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá un clima de éxito que no debería hacerle perder de vista otras metas. Amor: la armonía se convertirá en una meta difícil en la pareja pero la relación crecerá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los trabajos mostrarán excelentes resultados pero alguien no lo ve así. Amor: hermosas novedades mejorarán la vida íntima y la armonía los hará brillar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: malos resultados o escasez provocarán que la cooperación crezca en el entorno. Amor: idealizar a la pareja le impedirá ver problemas que no paran de crecer.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta con gente maliciosa que llega al entorno. Amor: una ex pareja aparecerá con reclamos por conflictos pasados no resueltos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el éxito resonante llegará si hace una modificación al rumbo actual. Amor: será posible superar el pesimismo en la pareja y recuperar el romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirán ventajas en los negocios y disfrutará de nuevos beneficios. Amor: aprenderá a mostrar su rasgo encantador y alguien en especial lo notará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: comenzará a administrar su tiempo con éxito y obtendrá resultados geniales. Amor: sentimientos expresados superarán las ideas y el romance será una realidad.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: novedades tecnológicas resultarán un acierto para aplicar y crecer. Amor: una cita disipará todas las dudas y encenderá aquel romance algo menguado.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VOLUNTARIOSA Y DE GRAN EMPUJE. PREFIERE TOMAR LA INICIATIVA EN EL AMOR.

