Horóscopo de HOY, viernes 5 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: insistirá con un proyecto postergado y el resultado generará beneficios. Amor: tendrá equilibrio emocional y buena disposición para escuchar, todo será armonioso.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cuando hace valer sus convicciones, las cosas comienzan a ordenarse. Amor: momento para evitar el chismorreo o los rumores y remitirse a los hechos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: hará bien en insistir con pedidos de mejora laboral, se concretará. Amor: su encanto le volverá irresistible para el entorno cercano y alguien querrá acercarse.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: aunque surjan desafíos nuevos, tendrá audaces respuestas y será muy elogiado. Amor: conductas obstinadas no ayudarán en la intimidad; será mejor hablar menos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con eficacia convencerá a los que dudan de su proyecto. Señales de prosperidad. Amor: se mostrará tal cual es y liberará sentimientos que su pareja quiere recibir.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para abocarse a lo nuevo antes que resolver temas pendientes. Amor: sentimientos afines se expresarán con alguien con quien está todos los días.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un control de gastos generará sorpresas y las cosas se encaminan. Amor: su encanto estará irresistible y captará la atención de una persona muy especial.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su habilidad será reconocida y le permite generar un proyecto. Amor: gente extraña querrá opinar en asuntos de la pareja, pero actuará con carácter.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su talento será resistido por el entorno, pero explicará las ideas. Amor: creerá que una diferencia en la pareja es normal y no hace mella pero afectará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un error le llevará a gastar en exceso, pero lo corregirá con rapidez. Amor: planear tareas en común ayudarán a recuperar la armonía en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará gente nueva con intenciones poco claras, pero estará preparado. Amor: no será el momento para exigir demostraciones de afecto; todo será natural.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: propicio iniciar negocios o proyectos postergados. Buena oportunidad. Amor: hará bien en no molestar a su pareja con pretensiones distintas para cada día.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A TRATAR CON PERSONAS INFLUYENTES O DE MÁXIMA AUTORIDAD.