Horóscopo de HOY, miércoles 2 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: proyectos o negocios podrían complicarse por medidas inconsultas. Nuevo plan. Amor: se empeñará en discutir y el diálogo será lo primero que se pierda; atención.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá gran creatividad para alcanzar las metas altas, pero sin precipitarse. Amor: surgirá disgusto por entrometidos que generan comentarios maliciosos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su habilidad será bien evaluada por gente influyente que elogiará su tarea. Amor: con un gesto y sin palabras provocará la esperada reconciliación y todo cambiará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para revisar tácticas, no improvisar, ir a lo seguro y hacer lo que sabe. Amor: su encanto atraerá a personas que se acercarán por su belleza y simpatía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento para dejar de lado el orgullo y trabajar codo a codo con el entorno. Amor: no será buena idea querer ganar las discusiones. Si se muestra flexible, le amarán.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: le pedirán que modere su exigencia para considerar otras ideas o proyectos. Amor: la pareja podría quedar en una situación difícil, pero con diálogo se superará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: nuevas tareas permitirán obtener mejoras en los tiempos. Llega beneficio. Amor: un encuentro en un lugar de ensueño favorecerá la idea de un romance estable.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con intuición verá la oportunidad que no puede dejar pasar. Éxito. Amor: su gran encanto se basará en su excelente imagen y florida charla; cita inolvidable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una decisión apresurada le llevará a demorar los trabajos. Amor: la armonía se afectará si quiere discutir por todo, su pareja perderá la paciencia.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: riesgo de fallas o errores por la intromisión de gente poco idónea. Amor: le reprocharán porque no expresa los sentimientos de una manera más directa.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la rutina ya no servirá para avanzar en proyectos o negocios nuevos. Amor: la calidez mutua renovará el romance desgastado y creará nuevas perspectivas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: sus iniciativas geniales serán bien valoradas por un entorno exigente. Amor: preferirá saber una verdad incómoda antes que ignorar lo que no funciona bien.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PERFECCIONISTA Y CON CAPACIDAD ORGANIZATIVA. QUIERE QUE TODO RESULTE BIEN.