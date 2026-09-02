Horóscopo de HOY, miércoles 2 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: proyectos o negocios podrían complicarse por medidas inconsultas. Nuevo plan. Amor: se empeñará en discutir y el diálogo será lo primero que se pierda; atención.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tendrá gran creatividad para alcanzar las metas altas, pero sin precipitarse. Amor: surgirá disgusto por entrometidos que generan comentarios maliciosos.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: su habilidad será bien evaluada por gente influyente que elogiará su tarea. Amor: con un gesto y sin palabras provocará la esperada reconciliación y todo cambiará.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: momento para revisar tácticas, no improvisar, ir a lo seguro y hacer lo que sabe. Amor: su encanto atraerá a personas que se acercarán por su belleza y simpatía.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento para dejar de lado el orgullo y trabajar codo a codo con el entorno. Amor: no será buena idea querer ganar las discusiones. Si se muestra flexible, le amarán.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: le pedirán que modere su exigencia para considerar otras ideas o proyectos. Amor: la pareja podría quedar en una situación difícil, pero con diálogo se superará.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: nuevas tareas permitirán obtener mejoras en los tiempos. Llega beneficio. Amor: un encuentro en un lugar de ensueño favorecerá la idea de un romance estable.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: con intuición verá la oportunidad que no puede dejar pasar. Éxito. Amor: su gran encanto se basará en su excelente imagen y florida charla; cita inolvidable.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una decisión apresurada le llevará a demorar los trabajos. Amor: la armonía se afectará si quiere discutir por todo, su pareja perderá la paciencia.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: riesgo de fallas o errores por la intromisión de gente poco idónea. Amor: le reprocharán porque no expresa los sentimientos de una manera más directa.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: la rutina ya no servirá para avanzar en proyectos o negocios nuevos. Amor: la calidez mutua renovará el romance desgastado y creará nuevas perspectivas.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: sus iniciativas geniales serán bien valoradas por un entorno exigente. Amor: preferirá saber una verdad incómoda antes que ignorar lo que no funciona bien.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PERFECCIONISTA Y CON CAPACIDAD ORGANIZATIVA. QUIERE QUE TODO RESULTE BIEN.
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