Horóscopo de HOY, miércoles 26 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el trabajo en equipo será la clave para generar proyectos o negocios exitosos. Amor: la calidez será el tesoro a descubrir en los pliegues de la relación, y lo logran.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el escenario de una falla tras otra no se lo permitirá pero tardará en revertirlo. Amor: una repentina confusión causará dudas en la relación pero todo será aclarado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se preocupará por obtener negocios pero hallará una idea que será un éxito. Amor: la relación será el lugar cálido y seguro en el que encuentra comprensión.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la salida de una crisis se convertirá en una oportunidad inmejorable. Amor: las dudas se disiparán y la armonía dañada se recuperará; la confianza crece.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento favorable para planear cambios o reformular negocios y diseños. Amor: se fusionarán en la relación el deseo y la fuerte seducción que atraviesa la intimidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llega el momento de resolver asuntos pendientes y las trabas caen. Amor: preferirá el refugio íntimo de la relación antes que el bullicio de la discoteca.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las exigencias aumentarán y tendrá que decidir qué actividad dejar atrás. Amor: un humor cambiante no ayudará en la vida de la pareja; la armonía se dañará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una de sus ideas será bien evaluada por el entorno y la tomarán. Amor: su interior tormentoso podría arriesgar la armonía y buenos momentos de la relación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: iniciará una nueva actividad pero al comenzar, habrá trabas. Amor: la seducción mutua en el momento amoroso será clave y hará crecer la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aunque el escenario sea cambiante, surgirá una oportunidad excelente. Amor: si se cierra y calla los sentimientos, la relación comenzará a extraviarse.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán problemas inesperados pero el entorno no los comprende. Amor: con gestos y palabras amables llamará la atención de esa persona que desea.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna no estará de su lado, así que hará bien en no arriesgar nada. Amor: la armonía y los buenos momentos le convencerá de evitar cambios innecesarios.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y APASIONADA. SU EXTERIOR DURO ESCONDE UN CARÁCTER DULCE.