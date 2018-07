Un sitio noticioso online basado en el balneario de Playa del Carmen, México, dijo el martes que su director fue asesinado a tiros, siendo el segundo periodista del sitio ultimado en menos de un mes.

Rubén Pat Cauich, del portal informativo Playa News Aquí y Ahora, fue asesinado en una calle de Playa del Carmen, un balneario en el estado de Quintana Roo sobre la costa del Caribe.



“Ya van 2 de nuestro equipo, señor gobernador, ¿hasta cuándo va acabar la inseguridad en nuestro estado?”, dijo el sitio en un comunicado.

El gobierno municipal de Playa del Carmen dijo que Rubén Pat Cauich fue abatido frente a un bar. Dijo que respeta a los periodistas y la libertad de expresión y prometió ayudar a la procuraduría estatal en la investigación del crimen.



A fines de junio, un pistolero mató al periodista de Playa News José Guadalupe Chan Dzib en un bar.



El Comité de Protección de Periodistas con sede en Nueva York (CPJ por sus siglas en inglés) dijo que Rubén Pat Cauich denunció en junio de 2017 haber sido golpeado, detenido durante una noche y amenazado por la policía de Playa del Carmen debido a su trabajo de reportero.



Dijo al CPJ en ese momento que los agentes le advirtieron que “deje de publicar artículos sobre cierto jefe de policía local y que si no, sabía lo que me pasaría”.



Rubén Pat Cauich dijo que la policía estaba furiosa porque había publicado un artículo sobre supuestos narcocarteles colgados en la ciudad que acusaban al jefe de complicidad con una pandilla criminal, informó CPJ.



Jan-Albert Hootson, representante en México de CPJ, dijo que habló con Rubén Pat Cauich por última vez a principios de julio, poco después del asesinato de Chan Dzib. No mencionó amenazas directas en su contra, pero dijo que la situación estaba muy tensa.



“Quintana Roo, sobre todo la región de Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto, se ha vuelto un lugar muy peligroso para los periodistas en los últimos años”, dijo Hootson.



Confirmó que Rubén Pat Cauich participaba de un programa de gobierno conocido como el “mecanismo”, que brinda a periodistas y activistas ciertas protecciones tales como botones de pánico, sistemas de seguridad en el hogar e incluso, en algunos casos, guardaespaldas.



Playa del Carmen, antes un tranquilo balneario junto a la isla de Cozumel, ha conocido un crecimiento explosivo acompañado por violencia creciente. Un tiroteo en un festival musical en enero de 2017 dejó tres extranjeros y dos mexicanos muertos. Aparentemente se trató de un enfrentamiento por la venta de drogas en el evento.



En el primer semestre de 2018, el estado costeño de Quintana Roo, donde se encuentran Cancún, Tulum y Playa del Carmen, registró un aumento de los homicidios de 132%, equivalente a unas 35 muertes por cada 100.000 habitantes.



