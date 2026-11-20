La configuración del orden internacional atraviesa una etapa de transformación marcada por la competencia entre grandes potencias, la reorganización de alianzas y la disputa por recursos, rutas comerciales y tecnologías estratégicas. Rusia, China y Estados Unidos representan proyectos geopolíticos distintos, pero coinciden en procurar espacios de influencia que aseguren su seguridad, desarrollo y capacidad de decisión. En este escenario, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), reunido en Shenzhen en 2026, permite observar cómo las principales economías negocian intereses y proyectan poder. Para el Perú, esta competencia es directa: su ubicación en el Pacífico y sus recursos lo convierten en un espacio de interés geoeconómico.

Rusia busca preservar su condición de potencia global, asegurar profundidad estratégica y evitar que las estructuras de seguridad occidentales reduzcan su influencia en Eurasia. La guerra en Ucrania expresa esta confrontación: Moscú considera el espacio postsoviético fundamental para su seguridad y pretende impedir que Ucrania quede integrada en el sistema estratégico occidental. Sus objetivos comprenden mantener la disuasión nuclear, preservar influencia energética y ampliar vínculos con Asia. El Ártico es prioritario por sus recursos y rutas marítimas. Sin embargo, la prolongación de la guerra, las sanciones y el desgaste económico y militar limitan su proyección. Además, el acercamiento a China le ofrece respaldo comercial y diplomático, pero puede incrementar su dependencia y reducir su autonomía. Moscú procura seguir siendo indispensable en la seguridad euroasiática.

China desarrolla un proyecto de largo plazo para convertirse en una potencia económica, tecnológica y militar de alcance global. Busca transformar su capacidad industrial, financiera y científica en influencia política, reducir vulnerabilidades externas y asegurar el acceso a mercados, materias primas y energía. Sus prioridades incluyen Taiwán, el mar de China Meridional y la protección de sus rutas marítimas. La Franja y la Ruta amplía su proyección mediante inversiones en infraestructura y corredores comerciales. Pekín procura autonomía en inteligencia artificial, semiconductores y energías renovables. En América Latina, su presencia responde principalmente a intereses comerciales, logísticos, financieros y de acceso a recursos. El puerto de Chancay constituye una expresión concreta de esa expansión económica hacia Sudamérica y fortalece la conexión transpacífica. Esta presencia exige evaluar la dependencia tecnológica, el financiamiento y la protección de infraestructuras críticas.

Estados Unidos procura preservar su primacía internacional e impedir que China alcance una posición hegemónica que altere el equilibrio de poder. Para Washington, el Indo-Pacífico es el principal escenario de competencia estratégica del siglo XXI. Por ello, fortalece sus alianzas con Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas, mantiene presencia militar regional y busca proteger las rutas marítimas. En economía, impulsa la recuperación industrial y reduce dependencias en cadenas de suministro estratégicas. Frente a Rusia, mantiene una política de contención y respaldo a la seguridad europea, aunque debe distribuir recursos entre distintos escenarios. Busca conservar influencia sobre las reglas internacionales. Por tanto, la rivalidad entre Washington y Pekín no es solamente comercial: comprende liderazgo tecnológico, financiero, industrial, diplomático y militar.

APEC 2026 adquiere relevancia porque reúne economías que, pese a sus diferencias estratégicas, necesitan mantener canales de diálogo y cooperación. Las prioridades de apertura, innovación y cooperación reflejan el interés chino por fortalecer su posición en el Pacífico. La integración comercial, las cadenas de suministro, la inteligencia artificial y la seguridad energética tienen implicancias geopolíticas: inciden en el control de infraestructura, información y recursos. La participación de China, Estados Unidos y Rusia muestra que la competencia no elimina la negociación. Las potencias pueden discrepar en seguridad y, a la vez, dialogar para proteger sus intereses. Debe recordarse, sin embargo, que APEC no es una alianza militar ni un organismo de integración política, sino un foro de cooperación económica donde también se expresa la disputa por influencia regional.

La ausencia institucional de la Unión Europea en APEC merece atención. Aunque sus Estados mantienen relaciones comerciales y diplomáticas con las economías del Pacífico, la Unión Europea como bloque no integra las 21 economías miembros. Esto limita su participación directa en la concertación transpacífica. Europa conserva peso económico y tecnológico, pero carece de una política exterior plenamente cohesionada. La guerra en Ucrania, sus necesidades de seguridad y las diferencias entre sus miembros condicionan su capacidad de actuación. Su ausencia no implica irrelevancia, sino una brecha entre su peso global y su presencia en el Pacífico. En geopolítica, la influencia depende también de participar en los espacios donde se negocian reglas y se construyen consensos.

El Perú debe superar un modelo de inserción internacional basado en la exportación de materias primas y avanzar hacia una estrategia de desarrollo productivo y logístico. Su ubicación en el Pacífico, sus recursos minerales y energéticos y su conexión con los mercados asiáticos le ofrecen condiciones para convertirse en un eje comercial entre Sudamérica y Asia-Pacífico. Para ello, Chancay, Callao y Matarani deben integrarse con los corredores terrestres y bioceánicos, acompañados de industrialización, generación de valor agregado y fortalecimiento institucional.

En el horizonte 2027-2036, el Perú podría enfrentar tres escenarios geopolíticos. El primero estaría marcado por una creciente dependencia económica y tecnológica del exterior, como consecuencia de la debilidad institucional, la limitada capacidad productiva y la ausencia de una planificación estratégica de largo plazo. El segundo escenario respondería a la intensificación de la rivalidad entre EEUU y China por el control de mercados, recursos e infraestructuras estratégicas, situación que podría incrementar las presiones diplomáticas y económicas sobre el país y condicionar sus decisiones soberanas. El tercer escenario, y el más favorable para los intereses nacionales, consistiría en consolidar una autonomía estratégica sustentada en la diversificación de las relaciones internacionales, la industrialización, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Alcanzar esta posición exige continuidad en las políticas de Estado, seguridad jurídica, formación de capital humano, inversión en ciencia y tecnología y una efectiva articulación entre los sectores público y privado.

En consecuencia, el desafío geopolítico del Perú consiste en transformar sus ventajas geográficas y recursos estratégicos en poder nacional, consolidando su posición como articulador entre Sudamérica y Asia-Pacífico. Esto requiere infraestructura estratégica, capacidad productiva y un sistema de seguridad y defensa acorde con los intereses nacionales. El país debe relacionarse con las potencias sin subordinaciones ni alineamientos automáticos, priorizando una política exterior soberana y una visión estratégica de largo plazo.