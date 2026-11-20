El bloque negociador africano advirtió hoy en el último día oficial de la Cumbre del Clima (COP31) en Antalya (Turquía) contra el riesgo de repetir dinámicas de “extracción de la era colonial” en la transición energética y exigió poder industrializar en el continente los minerales críticos indispensables para la descarbonización.

“Durante la era colonial hubo una extracción extensiva de recursos naturales sin valor añadido que dejó a África en un ciclo de pobreza. Con esta llamada transición verde se están extrayendo minerales críticos del continente sin añadir valor, dejando a las comunidades en un ciclo de pobreza aún peor y con un medio ambiente más devastado”, denunció la ministra de Medio Ambiente de Ghana y presidenta del Grupo Africano de Negociadores, Zanetor Agyeman-Rawlings, en declaraciones a un grupo de medios.

La responsable negociadora de 54 países del continente recordó que África decidió descartar el modelo contaminante con el que se desarrollaron las potencias actuales para tomar “el camino ético”.

“África debe ocupar el lugar que le corresponde y ser parte de la transición, no un mero proveedor de recursos para la transición de otros, ni ser castigada después por la degradación ambiental que deja esa extracción”, subrayó en una rueda de prensa junto a otros ministros africanos.

Y es que el ministro de Economía Verde y Medio Ambiente de Zambia, Gilbert Siame, recordó que su país y la vecina República Democrática del Congo concentran reservas fundamentales de cobre y cobalto para el sector tecnológico y energético.

Defendió, además, el derecho de los países africanos a desarrollar su propia industria (como la fabricación de baterías para vehículos eléctricos) y criticó medidas comerciales unilaterales, como los impuestos fronterizos al carbono, al considerar que penalizan la industrialización verde en suelo africano.

A este reclamo comercial los ministros sumaron la exigencia de que la financiación climática llegue en forma de subvenciones públicas sin condicionamientos y no de préstamos que agraven el endeudamiento del continente.

Según detalló en la rueda de prensa el ministro de Medio Ambiente y Transición Ecológica de Senegal, Alioune Ndoye, las naciones africanas destinan cada año cerca de 90.000 millones de dólares al pago de la deuda, enfrentándose a tipos de interés hasta ocho veces superiores a los de las economías desarrolladas.