Mientras los océanos absorben el 25 % de las emisiones de CO₂ y casi el 90 % del calentamiento de la atmósfera, expertos reclaman a los países reunidos en la COP31 “vías más claras y concretas” para implementarlas en busca de una mayor protección que ayude a paliar el cambio climático.

“La acción climática y la acción en los océanos son dos caras de una misma moneda. Que el océano tenga un mayor protagonismo dentro del Acuerdo de París y en las decisiones que se puedan tomar en la COP31 es fundamental”, explica a EFE José Luis García Varas, responsable del programa de mares de WWF España.

“Y, aunque se reconocen tanto los impactos como las posibles soluciones, es importante que de esta COP obtengamos vías más claras, más precisas y más concretas para implementar, a nivel nacional y global, acciones necesarias para la integración entre el océano y cambio climático”, añade.

Objetivo: protección del 30 % de la superficie oceánica

Lo más importante, según el experto, es conciliar la agenda del Acuerdo de París con los objetivos globales de protección de los océanos: uno de ellos es la salvaguarda de un 30 % de la superficie de los océanos y que al menos un 10 % pertenezca a zonas altamente protegidas.

Sin olvidar que es importante asegurar a largo plazo los ecosistemas ante el cambio climático con una agenda “suficientemente financiada” y “una mayor protección y una mayor mirada sobre las comunidades costeras, que son las que van a ser más afectadas”.

La clave, destaca, se encuentra en “las agendas de cambio climático de protección del océano”: con medidas como limitar el aumento de temperatura media en este siglo a 1,5 grados (Acuerdo de París), reducción de los combustibles fósiles y una transición rápida y justa hacia las energías renovables.

Imágenes satelitales que muestran la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico durante la primera semana de junio de 2026. (Satélites de la NOAA).

Corales y polos, zonas en mayor peligro

Según García, los lugares en los que se están viendo los mayores impactos del cambio climático, en lo que a océanos respecta, es en los corales tropicales, pues una gran parte, entre un 70 y un 80 %, “están siendo afectados por el aumento de la temperatura”, lo que en muchos casos significa su muerte.

Para resolver esta situación, el experto señala que es fundamental “eliminar todos los impactos sobre lo que se ha conocido como zonas refugio de corales, ya que en el futuro podrán ayudar a regenerar y a restaurar las zonas de corales”.

Además, las zonas polares son otro eslabón débil, pues “la reducción de la masa de hielo por el aumento de la temperatura está causando problemas muy importantes” en esas áreas.

La “tropicalización” del mar Mediterráneo

El mar Mediterráneo “es una de las zonas del planeta que más está sufriendo los efectos del cambio climático”, relata García, quien asegura: “lo estamos percibiendo con una velocidad mucho mayor de la que se espera”.

La acumulación de calor es también “bastante importante” y provoca que tormentas y depresiones aisladas atmosféricas (las ‘danas’) “estén teniendo efectos mucho más agresivos que lo que conocíamos hasta ahora”, agrega.

“Se está produciendo una cierta ‘tropicalización’ del Mediterráneo”, afirma García, lo que ha atraído a nuevas especies invasoras de ambiente subtropical.

Algo que ha provocado que muchas zonas de gorgonias (octocorales) estén siendo afectadas por este aumento de temperatura, que estén desapareciendo algunos bosques de algas o que se estén observando cambios en las poblaciones de peces.