La amenaza nuclear de Corea del Norte siempre está latente y cada cierto tiempo el régimen de Kim Jong-un eleva la voz para que le hagan caso, sea lanzando misiles o con retóricas beligerantes con el objetivo de intimidar y hacer recordar su disgusto ante las sanciones económicas. La espectacular demolición de la oficina de enlace intercoreana, dentro del territorio de Corea del Norte, es muestra de ello.

Al respecto, El Comercio conversó con el profesor Carlos Aquino, coordinador del Centro de Estudios Asiáticos (CEAS) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- ¿Qué significa este reinicio de esta retórica violenta de parte de Corea del Norte?

La destrucción de esta oficina ha sido una excusa para expresar la insatisfacción de Corea del Norte con lo que está pasando. Hace dos o tres años empezaron citas cumbres entre Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, luego entre Kim y Donald Trump, y Pyongyang tenía la esperanza de que se le levanten las sanciones económicas y que además le den más ayuda económica, sobre todo desde Corea del Sur. Pero esto no ha pasado. Las reuniones no han servido para nada. Estados Unidos no le ha levantado las sanciones porque Trump se dio cuenta que Kim le ofrecía muy poco o nada. Y no solo eso. A pesar de que el presidente Moon quiere ayudar a Corea del Norte, no puede porque existe un acuerdo mundial y Seúl tiene que tener el consentimiento de Estados Unidos para dar ayuda económica y esto no se está realizando. Entonces, es una señal de descontento de tanto hablar y no conseguir nada. Lo que Corea del Norte quiere es ayuda, y la obtiene rogando o amenazando. Es el patrón que siempre ha tenido el régimen de la familia Kim en los últimos 40 años.

- ¿Y los norcoreanos van a lograr algo?

Quizá Kim está forzando a Trump para que haga un gesto dramático, sobre todo porque las elecciones presidenciales en Estados Unidos están cerca y Trump está un poco debilitado por el tema de la pandemia. Pero también es un asunto interno en Corea del Norte. Recordemos que hace un mes y medio tuvimos una alarma de que Kim estaba muy mal y algunos decían incluso que estaba muerto. Entonces, todas las miradas voltearon hacia su hermana, Kim Yo-jong. Esta nueva beligerancia ha venido de parte de ella, quien incluso declaró días antes sobre la destrucción de esta oficina. El régimen busca darle a Kim Yo-jong un papel más relevante y demostrar ante el pueblo norcoreano que son fuertes y que la familia Kim es fuerte. Entonces, si algo le pasa a Kim Jong-un, ya la tienen a ella. El objetivo es decir que son un pueblo que se hace respetar y que tienen una lideresa que puede asumir el control.

- Todavía hay dudas sobre la situación de salud de Kim…

Sí, se le ha visto cojeando. Es una persona con sobrepeso que además ha tenido otras operaciones. Ahora, es un secreto de Estado su verdadero estado de salud, pero igual hay señales. ¿Qué conseguirá el régimen con esto? Es complicado porque Corea del Norte está en una situación difícil y Corea del Sur no puede hacer nada aunque quisiera. Dentro de Corea del Sur hay muchas críticas contra el gobierno de Moon por haberle dado muchas concesiones a Pyongyang.

