Muere la reina madre Sirikit de Tailandia a los 93 años

La reina Sirkit, madre del rey Vajiralongkorn de Tailandia, murió la noche del viernes a los 93 años, informó la Oficina de la Casa Real.

La reina madre falleció “tranquila” en un hospital de Bangkok a las 21:21 hora local (14:21 GMT) del viernes por la noche, según un comunicado.

Sirikit, que llevaba hospitalizada desde 2019, sufrió una infección de sangre este mes, añadió la Oficina de la Casa Real.

Durante más de seis décadas, la reina Sirikit estuvo casada con el rey Bhumibol Adulyadej, quien murió en 2016 y que fue el monarca con el reinado más largo de Tailandia.

Sus apariciones públicas fueron muy escasas desde 2012 cuando sufrió un derrame cerebral.

El comunicado aseguró que el rey Vajiralongkorn ha emitido “una Orden Real para que la Oficina de la Casa Real organice el Funeral Real con los más altos honores, según la tradición real” y que el cuerpo de la reina madre yacerá en el Salón del Trono Dusit Maha Prasat del Gran Palacio.

El día del cumpleaños de Sirikit, el 12 de agosto, se celebra en todo el país como el Día de la Madre, cuando edificios gubernamentales, oficinas, centros comerciales y apartamentos a lo largo de todo el país cuelgan retratos en honor de la soberana y banderas azules, el color que la representa al nacer un viernes.

Sirikit se hizo famosa en el mundo entero por su sempiterna sonrisa y glamurosa imagen por sus vestidos confeccionados por seda tailandesa.

Una mujer sostiene una fotografía de la reina Sirikit, madre del rey Vajiralongkorn de Tailandia. Foto: EFE/ Rungroj Yongrit

En su país, la reina se dedicó a apoyar diversas fundaciones reales y organizaciones paramilitares que durante la guerra fría se erigieron en defensoras de la monarquía frente a la amenaza del comunismo.

Nacida en 1932 en el seno de una familia aristócrata, estudió en Bangkok hasta que con catorce años cuando se marchó a Europa donde su padre, el príncipe Nakkhatra, fue nombrado embajador en varios países.

Sirikit conoció a Bhumibol en París y la relación se estrechó cuando la joven se convirtió en una asidua visitante del soberano durante su convalecencia en un hospital de Lausanne por un accidente de tráfico. Ambos contrajeron matrimonio el 28 de abril de 1950 en Tailandia, siete días después de la coronación de Bhumibol.

Juntos tuvieron cuatro hijos: Vajiralongkorn, que nació en 1952 y ascendió al trono en 2016, y las princesas Ubolratana, Sirindhorn y Chulabhorn, nacidas respectivamente en 1951, 1955 y 1957.