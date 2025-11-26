El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece una rueda de prensa sobre el «Plan de acción para salvaguardar la democracia y la seguridad nacional de Taiwán» en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025. Foto: I-Hwa Cheng / AFP
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece una rueda de prensa sobre el «Plan de acción para salvaguardar la democracia y la seguridad nacional de Taiwán» en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025. Foto: I-Hwa Cheng / AFP
/ I-HWA CHENG
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Taiwán buscará aumentar su gasto en Defensa y preparar al ejército ante amenaza de China
Resumen de la noticia por IA
Taiwán buscará aumentar su gasto en Defensa y preparar al ejército ante amenaza de China

Taiwán buscará aumentar su gasto en Defensa y preparar al ejército ante amenaza de China

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente taiwanés, , anunció el miércoles que su objetivo es alcanzar un “alto nivel de preparación” militar en 2027 ante las amenazas de una invasión china, y propuso un multimillonario .

Pekín reclama esa isla de régimen democrático y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla, mientras la somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

En una llamada el lunes, el presidente chino, , reiteró a su par estadounidense, Donald Trump, que la integración de Taiwán bajo el dominio de la China comunista constituye un reto internacional de gran importancia, según la prensa estatal.

PUEDES VER: El presidente de Taiwán ordena “responder de forma estricta” a las maniobras de China

En este contexto, Lai anunció en un editorial publicado por el diario Washington Post que su gobierno propondrá 40.000 millones de dólares de gasto adicional en Defensa durante los próximos ocho años.

“Nuestro objetivo es reforzar la disuasión, introduciendo mayores costos e incertidumbre en la toma de decisiones de Pekín sobre el uso de la fuerza”, escribió el mandatario.

Lai, que lidera el Partido Democrático Progresista (PDP), ya había presentado planes para aumentar el gasto anual en seguridad a más del 3% del PIB el próximo año y al 5% para 2030, respondiendo a la presión de Washington, su mayor apoyo y principal proveedor de armas.

El enviado de Estados Unidos para Taiwán, Raymond Greene, dijo que “acoge con satisfacción” el plan de gasto militar del gobierno de la isla, e instó a los partidos políticos a “encontrar un terreno común” para reforzar sus defensas.

A su vez, el ministerio de Exteriores chino advirtió el miércoles que los “intentos de Taiwán de resistirse a la unificación y buscar la independencia por medios militares nunca tendrán éxito”.

El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, habla sobre el presupuesto de defensa durante una rueda de prensa en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025. Foto: I-Hwa Cheng / AFP
El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, habla sobre el presupuesto de defensa durante una rueda de prensa en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025. Foto: I-Hwa Cheng / AFP
/ I-HWA CHENG

Estos anuncios llegan también en un contexto de fuerte tensión entre Tokio y Pekín en relación con Taiwán.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó recientemente que las eventuales operaciones armadas contra la isla podrían justificar una intervención militar de su país, lo que China consideró una provocación.

Armas y capacidades

El nuevo plan de gasto adicional anunciado por Lai en el Washington Post se repartiría a lo largo de varios años y supera uno anterior de 32.000 millones de dólares revelado a la AFP por un destacado legislador del PDP.

“Este paquete histórico no sólo financiará importantes adquisiciones de armas nuevas de Estados Unidos, sino que también mejorará enormemente las capacidades asimétricas de Taiwán”, afirmó Lai en el artículo.

Sus declaraciones se producen poco después de la validación de la primera venta estadounidense de material militar a Taiwán desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. El contrato, aprobado a mediados de noviembre por Washington, asciende a 330 millones de dólares.

Según Lai, este proyecto de presupuesto también debe permitir acelerar el desarrollo del “T-Dome”, un sistema de defensa antiaérea múltiple.

LEE TAMBIÉN: Taiwán moviliza a sus fuerzas armadas frente a las nuevas maniobras militares de China

“Mi mensaje aquí es claro: el compromiso de Taiwán con la paz y la estabilidad es inquebrantable”, añadió el líder.

Sin embargo, es posible que el gobierno tenga dificultades para que el Parlamento le apruebe el gasto propuesto.

La cámara está controlada por el principal partido opositor, el Kuomintang, que aboga por estrechar los lazos con China.

Precisamente, la nueva presidenta del Kuomintang, Cheng Li-wun, se ha opuesto con anterioridad a los planes de gasto en Defensa de Lai, diciendo que Taiwán “no tiene tanto dinero”.

Cazas de última generación, misiles balísticos avanzados y tanques anti-drones protagonizarán el desfile militar que Pekín celebra mañana miércoles 3 de septiembre por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, al que asistirán el líder chino, Xi Jinping, el ruso, Vladímir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC