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Resumen

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Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros un día después del derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, el 12 de noviembre de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros un día después del derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, el 12 de noviembre de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

Tres ciudadanos colombianos, entre ellos dos menores de edad, se encuentran entre los fallecidos tras derrumbarse el miércoles un edificio en Brooklyn (Nueva York), según confirmó este jueves el consulado de Colombia en un comunicado.

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