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Los congresistas Sheila Cherfilus-McCormick, Eric Swalwell y Tony Gonzales han renunciado en medio de investigaciones por el Comité de Ética del Congreso.
Los congresistas Sheila Cherfilus-McCormick, Eric Swalwell y Tony Gonzales han renunciado en medio de investigaciones por el Comité de Ética del Congreso.
/ Agencia AFP
Por Juan Luis Del Campo

Comenzó con el demócrata de California Eric Swalwell, luego siguió el republicano de Texas Tony Gonzales y finalmente cerró la demócrata de Florida Sheila Cherfilus-McCormick. En poco más de una semana, tres miembros del Congreso de Estados Unidos renunciaron a sus cargos, perseguidos por serios escándalos como conducta sexual indebida y, en el caso de Cherfilus-McCormick, violación de las normas de financiamiento de campañas.

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