MacKenzie Bezos promete donar la mitad de su inmensa fortuna a la caridad

Washington. MacKenzie Bezos, la ex esposa del presidente ejecutivo de Amazon Jeff Bezos, prometió este martes destinar la mitad de su fortuna de US$36.000 millones a la caridad, sumándose a un movimiento fundado por los multimillonarios Warren Buffett y Bill y Melinda Gates.

MacKenzie Bezos, cuyo ex esposo es el hombre más rico del mundo, fue una de las 19 personas que se unieron este martes a "Giving Pledge", una campaña anunciada en 2010 por Buffett, presidente de Berkshire Hathaway Inc, y el co fundador de Microsoft Corp, Bill Gates.

La iniciativa hace un llamado a los multimillonarios a entregar más de la mitad de sus fortunas a lo largo de sus vidas o en sus testamentos.

"Además de los activos que la vida me haya dado, tengo una cantidad desproporcionada de dinero para compartir", dijo MacKenzie Bezos en un comunicado el sábado pasado. "Mi enfoque hacia la filantropía seguirá siendo reflexivo. Tomará tiempo, esfuerzo y cuidado", agregó.

MacKenzie Bezos se convirtió en la tercera mujer más rica del mundo, según la revista Forbes, al adquirir el 4 por ciento de Amazon por un valor estimado de US$ 36.000 millones cuando ella y Jeff Bezos anunciaron su acuerdo de divorcio el 4 de abril.

Jeff Bezos, cuyo patrimonio neto fue estimado por Forbes en US$ 131.000 millones este año, apoyó rápidamente la nueva iniciativa filantrópica de su ex esposa.

"MacKenzie va a ser increíble y considerada y efectiva en la filantropía, estoy orgulloso de ella", dijo en Twitter. "Su carta es muy hermosa. Ve por ellos, MacKenzie", agregó.

Jeff Bezos, quien encabeza la lista de personas más ricas del mundo, no está entre los 204 firmantes de "Giving Pledge" de 23 países, quienes provienen de distintos campos, como las finanzas, la tecnología, el cuidado de la salud y el desarrollo inmobiliario.

Fuente: Reuters