Agentes detienen a manifestantes que se enfrentaban a la policía después de que oficiales del ICE dispararan varias veces a un hombre mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota. (FOTO: EFE / EPA / CRAIG LASSIG).
Agentes detienen a manifestantes que se enfrentaban a la policía después de que oficiales del ICE dispararan varias veces a un hombre mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota. (FOTO: EFE / EPA / CRAIG LASSIG).
/ CRAIG LASSIG
Carlos Lázaro
Carlos Lázaro

Escucha la noticia

00:0000:00
Minneapolis, en medio de un “choque de poderes” y como “laboratorio de algo que podría crecer” en Estados Unidos
Resumen de la noticia por IA
Minneapolis, en medio de un “choque de poderes” y como “laboratorio de algo que podría crecer” en Estados Unidos

Minneapolis, en medio de un “choque de poderes” y como “laboratorio de algo que podría crecer” en Estados Unidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La tensión continúa escalando en Minneapolis. La mayor ciudad de Minnesota registró el sábado un segundo ataque mortal atribuido a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el marco de redadas migratorias que han desatado una ola de indignación ciudadana. Lo que comenzó como protestas contra la política migratoria de la administración de Donald Trump derivó rápidamente en un choque abierto entre el gobierno federal y las autoridades estatales, que ahora cuestionan tanto el accionar de ICE como la conducción de las investigaciones.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC