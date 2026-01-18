¿Cómo es la férrea estructura que aún sostiene a la teocracia de Irán pese a las masivas protestas?

Pasó en el 2022, en el 2019, también el 2017 y 2009. ¿Esta vez podría ser la definitiva? Es la pregunta que todos se hacen y para la que no hay una respuesta contundente.

Las protestas que estallaron el 28 de diciembre por la severa inestabilidad económica van dejando 2 mil muertos, de manera oficial, aunque algunas organizaciones elevan la cifra hasta los 12 mil fallecidos, la mayoría por disparos a mansalva en la calle.

El escenario, no obstante, es diferente ahora. El régimen que se instauró en 1979 quedó muy dañado el año pasado luego que Israel matara a varios de sus generales y figuras claves del Ejército y la Guardia Revolucionaria. A esto se suman los duros golpes en el terreno de sus proxys, como el Hezbolá en el Líbano y Hamás en la Franja de Gaza, así como el ataque estadounidense a las centrales nucleares iraníes y el endurecimiento de las sanciones económicas.

“Para algunos, el ataque de las instalaciones nucleares fue un éxito, para otros un fracaso. Pero, aunque no se destruyó todo el complejo nuclear ni su programa, sí demostró la vulnerabilidad del Estado iraní pues aviones estadounidenses pudieron entrar libremente y atacaron un lugar de altísima seguridad”, señala a El Comercio el analista Arturo Ponce Urquiza, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Anahuac.

CIFRA 1,42 millones de riales iraníes vale ahora un dólar estadounidense, mientras que la inflación anual se situó en 42% durante 2025.

Sin embargo, el entramado régimen iraní es tan complejo que eliminar a algunas cabezas no es suficiente. Se trata de un sistema de gobierno instaurado hace casi medio siglo, que si bien es sumamente jerárquico pues se sostiene en la figura del ayatolá, Alí Jamenei, el líder supremo religioso, político y militar, su poder reside en el engranaje de organizaciones construidas en torno a él y los clérigos chiítas.

A sus 86 años, Jamenei -que por su avanzada edad aparece menos públicamente- tuvo que salir recientemente ante las protestas y no dudó en amenazar a los disidentes y señalarlos como traidores a la revolución, ordenando una ola de represión sangrienta que, si bien ha menguado, está latente.

Los guardianes de Jamenei

Una de las organizaciones más importantes que sostiene el régimen es, sin duda, la Guardia Revolucionaria de Irán, un ejército especial que sirve directamente al ayatolá pero que funciona como un estado paralelo pues sus oficiales también son propietarios de bancos, empresas, universidades y escuelas, además de contar con sus propios servicios de inteligencia, vigilancia y milicias que se encargan de reprimir cualquier disidencia.

El ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, sigue siendo la autoridad máxima de Irán.

Para el internacionalista Francesco Tucci, pese a esta crisis el régimen conserva pilares claves de control. “Los guardias revolucionarios, o pasdaranes, no solo son un aparato militar fuertemente ideologizado, sino que sus tentáculos están en la economía, la política y la sociedad”, dice a El Comercio.

DATOS Desde el 8 de enero, el país de 90 millones de habitantes sigue sin conexión a Internet -tanto wifi como la red de datos- luego que las autoridades bloquearan el acceso.

Muchos iraníes están viajando a la vecina Turquía a través del puesto fronterizo de Kapiköy para poder tener acceso a Internet y contactarse con sus familiares en el extranjero.

Por eso, la caída del régimen no pasa solamente por la salida de Jamenei. La Guardia Revolucionaria tendría que empezar a fracturarse, pero también las fuerzas armadas regulares y las múltiples milicias paramilitares que están infiltradas en la vida cotidiana de los iraníes y que se encargan de vigilar y denunciar cualquier oposición. Y eso, hasta ahora, no ha ocurrido.

“Las formas de derrocar a un régimen autocrático como este no pasan solo por matar al dictador, sino que se den las condiciones para que la sociedad pueda provocar un cambio. Pero mientras no caiga la Guardia Revolucionaria, el régimen va a seguir existiendo. El asunto es si la sociedad civil seguirá teniendo la capacidad para aguantar”, explica Ponce Urquiza.

Como apunta el experto en seguridad estadounidense Brett H. McGurk, que formó parte de la administración Obama, Biden y el primer mandato de Trump, la inminente crisis sucesoria de Jamenei, junto con una nueva sensación de vulnerabilidad y el creciente malestar popular, se combinan para crear condiciones únicas para un cambio revolucionario. Pero no es suficiente.

“Las protestas difícilmente derriban una dictadura, aunque sí pueden alentar un cambio político. Pero hace falta algo más. El empujón puede venir de dentro (el régimen hace concesiones o las élites gobernantes sacrifican al líder) o de fuera (como una intervención extranjera)”, escribió para CNN.

Para Tucci, aún se debe ser cauteloso ante los pronósticos que señalan una eventual caída del régimen. “Esta es probablemente la grieta más profunda desde las protestas de la Revolución Verde del 2009. Es una grieta que se hunde más, pero no es prudente afirmar que el régimen caerá pronto”, afirma.

La economía, no obstante, continúa siendo un factor relevante. “Uno de los principales bancos de Irán, controlado por la Guardia Revolucionaria, ha entrado en crisis. Según los principales diarios de Israel, que ahora están difundiendo esto, incluso uno de los hijos de Jamenei ha estado sacando su dinero de ahí”, refiere Ponce. Efectivamente, de acuerdo con “The Wall Street Journal”, cinco bancos iraníes estarían en situación crítica, incluido el Sepah Bank, una de las tres instituciones financieras más importantes del país.

Aunque el quiebre de una teocracia como la iraní no sobrevendrá tan pronto como Occidente o el resto de sus enemigos en Medio Oriente esperarían, la situación económica sigue siendo insostenible para la población. Si bien la sanguinaria represión y el apagón de Internet ha motivado el descenso de las manifestaciones en las calles, el descontento sigue y puede volver a encenderse si los números no mejoran.