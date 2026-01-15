Protestas históricas en Irán: ¿es probable una intervención de EE.UU. y qué consecuencias tendría?

El tema ha adquirido un rostro reconocible con el destino de Erfan Soltani, un manifestante de 26 años que fue arrestado en las protestas del 8 de enero y que se ha visto puesto en la vía rápida para una ejecución bajo el cargo de “moharebeh” o “guerra contra Dios”, delito capital al que se enfrenta. No tiene un abogado ni medios para defenderse.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Si bien no hay cifras oficiales, la ONG Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos ha reportado que las violentas represiones por las autoridades iraníes han dejado al menos 2.571 muertos, aunque los datos han sido difíciles de comprobar independientemente debido a bloqueo de las telecomunicaciones en el país y el hermetismo por parte del gobierno iraní. Lo que sí se sabe es que las autoridades celebraron el miércoles 14 un funeral masivo de un centenar miembros de las fuerzas de seguridad que, según informaron, fallecieron en las manifestaciones.

El anuncio de las ejecuciones rápidas es un claro desafío a las advertencias dadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien en repetidas ocasiones ha advertido a las autoridades iraníes, entre ellos su líder supremo el ayatolá Alí Jamenei, que no descarta tomar medidas militares si matan a manifestantes pacíficos, en quizás el punto más álgido de las relaciones entre ambos países desde que tropas estadounidenses bombardearon a instalaciones nucleares en la república islámica en apoyo a la ofensiva lanzada por Israel en junio del 2025.

“Si hacen tal cosa, tomaremos medidas muy fuertes”, afirmó el mandatario en una entrevista con CBS el martes 13 de enero. “No queremos ver lo que está sucediendo en Irán. Y sabes, si quieren tener protestas, eso es una cosa, cuando comienzan a matar a miles de personas, y ahora me estás hablando de ahorcamientos, veremos cómo les resulta eso. No les va a salir bien”.

Erfan Soltani, de 26 años, es un manifestante que fue detenido por participar en las protestas. / Hengaw Organization for Human Rights

La realidad es que Donald Trump no solo ha extendido su protección a los manifestantes iraníes, sino que los ha alentado a intentar derrocar al régimen de la República Islámica e incluso ha prometido ayuda, sin detallar de qué se trata.

“Patriotas iraníes, mantengan las manifestaciones. Tomen el control de sus instituciones”, escribió Donald Trump por la red social Truth Social. “He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que cese esta matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino.”

Un reporte de “The Washington Post” indicó que Trump se reunió con su Consejo de Seguridad Nacional el martes 13 de enero para estudiar la posible respuesta estadounidense a los eventos en Irán, desde opciones diplomáticas hasta el uso de la fuerza.

Teherán, en respuesta, ha calificado las palabras de Trump como parte de su “modus operandi” para fabricar un pretexto para intervenirlos militarmente, mientras que el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró en una entrevista a Al Jazeera que Irán se encuentra “preparado para cualquier eventualidad”, aunque esperan que “Washington elija una opción sensata”.

Trump pareció poner algunos paños fríos a la amenaza de intervención en Irán la tarde del miércoles, al afirmar que una fuente “con buena autoridad” lo había sido informado que “las muertes en Irán están cesando” y que no había plan para ejecuciones”.

¿Qué ayuda está en camino?

Para entender las posibilidades de una intervención estadounidense, El Comercio consultó con el especialista en relaciones internacionales Dr. Mohamed-Badine El Yattioui, docente de Estudios Estratégicos en el Colegio de Defensa Nacional de Emiratos Árabes Unidos, y el internacionalista Jorge Antonio Chávez Mazuelos, docente en la Academia Diplomática del Perú.

Ambos especialistas coincidieron que cualquier ayuda que Estados Unidos esté planeando no tomará la forma de una invasión ‘clásica’ como se vió en Irak o Afganistán, ya el tamaño del país, su población de más de 90 millones y su geografía montañosa -sin contar con el altamente organizado aparato represivo iraní- hacen que cualquier ocupación por una fuerza externa sea inviable, mientras que sectores aislacionistas dentro del propio EE.UU. se opondría a cualquier intervención que ponga en riesgo a sus soldados.

“Nunca va a haber una intervención con tropas para controlar Irán: es imposible militar, política y diplomáticamente”, resaltó el Dr. Badine El Yattioui.

Otro punto clave es que no se sabe cuál el objetivo que persigue Washington en Irán en este momento: si es simplemente apoyar a la población en sus protestas o si tiene intenciones de promover un cambio total o hasta parcial del régimen, como lo hizo en Venezuela, por un líder menos expansionista y más conciliador con el Occidente. De todos modos, el Dr. Badine El Yattioui consideró tres escenarios en los que Washington podría intervenir de diferente manera y agresividad.

Captura de video de imágenes UGC compartidas en línea el 8 de enero de 2026, muestra a manifestantes coreando "muerte al dictador" en Teherán. (AFP). / -

Un primer escenario se enfocaría en enviar ayuda a la población de maneras indirectas, como permitirles a los iraníes evadir el bloqueo al internet mediante la red de satélites Starlink de Elon Musk, algo que se ha reportado en los últimos días.

Un segundo escenario consistiría en ataques aéreos precisos para destruir o debilitar las capacidades de las fuerzas militares y de seguridad, sobre todo de los Pasdaran (Guardia Revolucionaria), a los que describió no solo como las tropas de élite, sino también como el verdadero poder del país.

Es esta opción la que el internacionalista Chávez Mazuelo también consideró la más viable, al notar que las capacidades antiaéreas iraníes se han visto enormemente degradadas desde la guerra de los 12 días de junio del 2025. Sin embargo, cuestionó que una estrategia basada solo en ataques aéreos pueda realizar un cambio significativo en el país.

“Si lo que se busca es acabar con el régimen iraní o debilitarlo, pues hay poca evidencia empírica que pueda sustentar que solamente con el uso de poder aéreo pueda derribar un gobierno”, consideró el experto.

Un tercer escenario, que ambos expertos consideraron más improbable y riesgoso, sería repetir la jugada que realizó con Nicolás Maduro e intentar extraer o asesinar al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Chávez Mazuelo considera que la operación sería mucho más complicada que la que capturó al dictador venezolano por complicaciones en el terreno del país del Medio Oriente y “por la cercanía entre Jamenei y la Guardia Revolucionaria”.

Repercusiones inciertas

Lo cierto es que Estados Unidos tiene grandes razones para analizar con cuidado las consecuencias de cualquier ataque a territorio iraní, ya que los resultados pueden no ser los que vaticinan o quieren.

Es así que el Dr. Mohamed-Badine El Yattioui señaló que una intervención estadounidense a Irán podría reavivar los ánimos de los manifestantes, pero también podría generar anticuerpos ante la intervención de una fuerza externa.

“Lo que podría pasar es que una parte de la población iraní que está en contra del gobierno por temas de nacionalismo decide cambiar de opinión y decide apoyar, no al régimen, pero a Irán como nación”, consideró. “Eso es un riesgo porque los iraníes son muy nacionalistas y obviamente un ataque desde fuera, sobre todo desde Estados Unidos, puede ser considerado por algunos como un tema sensible”, apunta.

Una mujer iraní sostiene un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante los funerales de los miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en las recientes protestas en Teherán el 14 de enero de 2026. (Foto de Atta Kenare/ AFP) / ATTA KENARE

Irán tampoco es un león sin dientes y si bien su capacidad balística se ha visto reducida durante el último conflicto con Israel, cuenta con la capacidad de atacar a las bases estadounidenses región, una amenaza que ya han hecho y que Washington se ha tomado en serio, retirando a parte de su personal de instalaciones militares en Qatar.

Y si bien mecanismos de presión iraníes tradicionales como el uso de proxies -tales como los hutíes en Yemen o Hezbollah en Líbano- ahora se han visto debilitados, la república islámica tiene otros métodos para incomodar a sus vecinos y el resto del mundo.

“Una alternativa para Irán en una situación de riesgo existencial sería bloquear parcialmente el estrecho de Ormuz, limitando la cantidad de petróleo que pueda salir al mundo e imponiendo costos sobre los países del Golfo”, consideró Chávez Mazuelos. “Claro que esto tendría un impacto muy grande sobre uno de sus importantes socios, la República Popular China, y en mi opinión fue esa la razón por la que no hizo esta jugada previamente”.

Paradójicamente, quizás aquellos en Medio Oriente que más quieran defender a Irán son quienes solo años atrás los veían como una gran amenaza, ya que temen que el colapso de la república islámica pueda desatar no solo caos regional, sino también una crisis migratoria sin precedentes.

“Los países del golfo que consideran Irán como una amenaza desde varias décadas tienen también miedo de lo que podría pasar si este cae, porque su interés es la estabilidad regional”, señaló el Dr. Mohamed-Badine El Yattioui. “Es mejor para ellos tener un régimen iraní muy débil que uno derrocado, sobre todo porque no hay ninguna garantía de que los que van a suceder a Jamenei van a ser más ‘lindos’ con ellos, si me permite la expresión”.