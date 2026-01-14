Irán entierra a los más de 100 agentes de seguridad muertos en las protestas

Irán celebra este miércoles los funerales por los más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad que han muerto durante las protestas que han sacudido el país desde el pasado 28 de diciembre, contra las que se ha ejercido una brutal represión, especialmente el jueves y el viernes pasados.

Los cuerpos de más de cien efectivos de los cuerpos de seguridad serán trasladados en una procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio de la capital persa, informó la agencia Mehr.

Este medio oficial llamó a la participación masiva de los ciudadanos en un nuevo intento de proyectar unidad ante las mayores protestas celebradas en el país en años y de las que el Gobierno iraní culpa a Estados Unidos e Israel.

Iraníes asisten a los funerales de los miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en las recientes protestas en Teherán el 14 de enero de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Los funerales tienen lugar mientras Irán va recuperando poco a poco la normalidad después de que el jueves fueran cortadas todas las comunicaciones con el exterior y se desplegara un enorme dispositivo policial por todo el país, especialmente en Teherán.

Las protestas que comenzaron el día 28 llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país, que derivó en ataque contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas, según fuentes oficiales.

Human Rights Activists (HRA) dijo ayer haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones, según publicó en su agencia de noticias HRANA.