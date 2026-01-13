Irán, entre la espada y la pared: “Estamos ante un régimen arrinconado interna y externamente”

Varias semanas de protestas, cientos de muertos y la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos. Irán atraviesa uno de sus momentos más dramáticos. El régimen teocrático enfrenta una dura crisis económica que no parece encontrar salida, mientras desde el régimen de los ayatolas aseguran estar “totalmente preparados para una [guerra]”.

Iran Human Rights ha señalado que las dos semanas de protestas han dejado hasta ahora un saldo de 648 muertes, entre ellas la de nueve menores, y miles de heridos. Mientras tanto, este lunes 12 el centro de Teherán fue escenario de una contramanifestación en apoyo al gobierno iraní.

Así como la presión se incrementa en el interior de Irán, desde el exterior se vienen asentando las posiciones, como las de Estados Unidos, China, Rusia o de los estados de Europa, que pueden definir el futuro del país persa.

La principal posición viene de Donald Trump. Aunque aseguró que los líderes de Irán han llamado a Washington, quieren negociar y “se está organizando una reunión”, también agregó: “Podríamos tener que actuar antes de una reunión”, aludiendo a una intervención militar.

“Estamos considerando opciones muy fuertes”, indicó el mandatario estadounidense, según un informe de AFP.

Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría intervenir en Irán. (Foto: AFP)

El ayatolá Alí Jamenei es el líder supremo de Irán, un régimen teocrático. (Foto: AFP)

Como respuesta, el presidente iraní Masud Pezeshkian convocó a una “marcha nacional de resistencia”. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, aseguró que “Irán no quiere una guerra, pero está totalmente preparado”. “También estamos preparados para unas negociaciones, pero unas que sean justas, con los mismos derechos y respeto mutuo”, agregó.

¿Qué está pasando con Irán? “En ese momento, [Irán] está arrinconado tanto a nivel interno como a nivel externo”, indica el analista internacional Francisco Belaunde, en comunicación con El Comercio, y calificó el desafío de guerra como “una bravata”.

“Él [Donald Trump] dice “negociar”, pero negociar qué. ¿Quieren negociar el tema del programa nuclear [de Irán]? ¿La caída del régimen? ¿Qué se va a negociar? ¿Que se vayan? Eso es imposible, el régimen no lo va a aceptar. Entonces, no queda muy claro", cuestiona sobre el rumbo que está siguiendo la crisis iraní.

Además… Las fuerzas de represión Cientos de muertos y miles de detenidos. El régimen teocrático de Irán cuenta con la Guardia Revolucionaria que, según Belaunde, "es el ejército ideológico de Irán, o como la SS en la Alemania nazi". Incluso la Unión Europea evalúa el ingreso de este grupo a la lista de organizaciones terroristas. Israel lo tuvo como objetivo en los ataques del 2025. Otro grupo de represión es el Basij, que se constituye en una fuerza paramilitar que Roberto Heimovits compara con los colectivos del régimen chavista de Venezuela. "Esta gente tiene una milicia paramilitar que se llaman los Basij que hacen lo mismo, que matan indiscriminadamente", apunta.

La posición de Israel podría ser diferente. Según el analista Roberto Heimovits, al gobierno de Benjamin Netanyahu le conviene que caiga el régimen iraní, “su enemigo mortal”; sin embargo, “lanzar ataques aéreos, en vez de ayudar a los manifestantes, va a ayudar al régimen iraní porque así Teherán va a enarbolar el tema nacionalista y decir que es atacado por una potencia extranjera”.

Desde Europa también han condenado la represión de Irán. El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la “violencia de Estado” que “golpea ciegamente” a los manifestantes. Del mismo modo, Reino Unido pidió a Irán que “cese la violencia de inmediato” y la “brutal represión” contra los manifestantes.

A pesar de la presión internacional, Heimovits ve muy difícil que llegue a su fin el régimen liderado por el líder supremo Ali Jamenei.

“Me gustaría pensar distinto, pero veo difícil que las manifestaciones tengan éxito porque este régimen ya lo ha demostrado muchas veces: no tiene escrúpulos en matar a miles con tal de mantenerse en el poder”, asevera. Y es que en los últimos años Irán ha sido escenario de masacres brutales para contener las protestas del 2009, que dejaron un centenar de fallecidos; las del 2019, que se estima causó más de mil muertes, o las del 2022.

Aliados que no intervienen

Pero Irán no está solo, al menos en el papel.

Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, China ha rechazado una “interferencia” extranjera en los asuntos de Irán. “Nos oponemos al uso de la fuerza o a la amenaza de su uso en las relaciones internacionales”, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien pidió a todas las partes promover la paz y la estabilidad.

Por su parte, el secretario ruso de Seguridad, Sergei Shoigu, “condenó con firmeza otro intento de los poderes extranjeros de interferir en los asuntos internos de Irán”, durante una llamada con su homólogo iraní.

La relación entre Rusia, China e Irán no es extraña. El último fin de semana participaron en maniobras militares denominadas “Voluntad para la paz 2026”, en Sudáfrica. Los ejercicios fueron encabezados por China, con la participación de navíos de once países pertenecientes al grupo BRICS, que Donald Trump ha calificado como “antiestadounidense”.

A pesar de ello, la intervención de Beijing y Moscú en una eventual defensa militar de Irán no está asegurada.

“Si hay una revuelta popular que se termina tumbando al régimen [de Irán], pues ya está, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada ni Rusia ni China, como tampoco pudieron hacer nada cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Son aliados de Irán pero eso no significa que van a intervenir en favor del régimen, como tampoco intervinieron cuando este fue bombardeads”, explicó Belaunde, en referencia a la llamada Guerra de los 12 días, a mediados del año pasado.

Este es un punto en el que coincide Heimovits, pues “Rusia y China condenaron enérgicamente los ataques israelíes, pero no levantaron un dedo para apoyar materialmente a Irán”.

La economía, un nuevo elemento

¿En qué se diferencia esta crisis de Irán frente a otras del pasado? Básicamente en la economía, que ha empeorado notablemente.

La protestas comenzaron el 28 de diciembre como una protesta contra el costo de vida, pero con el paso del tiempo se convirtió en una manifestación contra el régimen de los ayatolas.

La economía en Irán es uno de los principales problemas que ha motivado las últimas protestas. (Foto: AFP)

“El nuevo elemento que hay es que realmente la situación económica de Irán se ha deteriorado mucho, y hay sectores, por ejemplo, los comerciantes que son gente relativamente conservadora que no se había sumado a las manifestaciones, y ahora lo hace”, explica Heimovits.

Esto se complica por el mal manejo de la economía, el precio del petróleo, la corrupción en el sistema “y una sequía que en Irán no tenía lugar desde hace por lo menos 50 años”.

Lo mismo indica Belaunde. “Los comerciantes fueron siempre un apoyo para el régimen, ahora son los que iniciaron la revuelta porque están quebrados”, comenta el internacionalista a este Diario. Y el régimen no encuentra hasta ahora una salida.

A pesar de ello, el ministro Abbas Araqchi ha acusado la presencia de agentes y grupos terroristas en los lugares de las protestas. “Estaba totalmente claro que había planes para sacar a los manifestantes de su camino y generar caos social”, apuntó.

Hoy, aseguran las autoridades que “la situación esté bajo control”. Pero la crisis económica podría complicarse más. La Unión Europea (UE) está evaluando la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Irán por la represión violenta de las manifestaciones.