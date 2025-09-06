Efemérides del 7 de septiembre: ¿Qué sucedió en el mundo un día como hoy?

En un 7 de septiembre, pero de 1956, el jugador de fútbol brasileño Pelé debuta como profesional con el Santos en un amistoso contra el Corinthians de Santo André y mete su primer gol.

Otras efemérides

1822.- Independencia de Brasil de Portugal, conmemorado anualmente como “el Grito de Ipiranga”

1870.- El buque inglés ‘Captain’ naufraga y mueren sus 482 tripulantes por una tormenta a 20 millas del cabo Finisterre.

1873.- El presidente de la I República española, Nicolás Salmerón, dimite al mes y medio de ser nombrado porque se niega a firmar sentencias de muerte contra militares.

1901.- Firma en Pekín del protocolo de paz que pone fin al conflicto internacional causado por la insurrección de los boxers en mayo de 1900.

1904.- Tíbet firma con Gran Bretaña un tratado de vasallaje y provoca las protestas de China.

1940.- II Guerra Mundial: La Alemania nazi comienza la Batalla de Inglaterra con bombardeos sostenidos y especialmente intensos sobre Londres.

El 7 de septiembre se convertiría en una fecha imposible de olvidar para Londres: 300 bombarderos de la Luftwaffe, escoltados por 648 cazas.

1955.- Reconocimiento del derecho al sufragio femenino en Perú

1977.- EE. UU. y Panamá firman dos tratados para el inicio del proceso de transición del Canal, construido y operado por el primero, en 1914, y que en 1999 pasa, definitivamente, a Panamá.

1981.- Primera sentencia de divorcio en España. Vidal Gutiérrez y Julia Ibars son el primer matrimonio en obtenerlo.

1986.- Pinochet sale ileso de un atentado que mata a cinco guardaespaldas.

1999.- Un terremoto de magnitud 6.0 grados cerca de Atenas en Grecia causa 143 muertos, 2.000 heridos y 50.000 damnificados.

2005.- Hosni Mubarak gana las elecciones presidenciales egipcias con el 88,5 % de los votos, las primeras con varios candidatos.

2008.- EE.UU. anuncia la intervención de las dos mayores compañías hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac.

2013.- Tokio gana la sede de los Juegos Olímpicos 2020.

2020.- Una investigación de neurocientíficos en EE. UU. revela que bebes y niños usan ambos hemisferios del cerebro para comprender el lenguaje, a diferencia de los adultos, que utilizamos el lado izquierdo.

2021.- En la primera subasta NFT (archivo digital criptográfico) del museo del Hermitage de San Petersburgo se venden varias copias virtuales de obras maestras.

.- 2021.- Entra en vigor en El Salvador la ley que permite el uso del bitcoin como moneda junto al dólar estadounidense.

.- Se publica un estudio que revela que algunos animales cambian su morfología con picos y orejas más grandes para adaptarse al cambio climático.

2022.- Una proteína recientemente descubierta ayuda a los espermatozoides a fusionarse con el óvulo, lo que podría mejorar los tratamientos de fertilidad, indica un estudio que publica Science Advances.

2024.- Pedro Almodóvar se lleva el León de Oro de Venecia por ‘La habitación de al lado’.

Nacimientos

1533.- Isabel I, reina de Inglaterra.

1832.- Emilio Castelar, presidente del gobierno español de la República (1873-1874).

1894.- Gala Dalí, artista y musa de Salvador Dalí.

1909.- Elia Kazan, cineasta estadounidense.

1930.- Rey Balduino de Bélgica.

.- Sonny Rollins, músico estadounidense de jazz, saxofonista tenor y compositor.

1931.- José Luis Núñez, expresidente del Barcelona.

1943.- Gloria Gaynor, cantante estadounidense.

1946.- Juan José Benítez, escritor español.

1963.- Angels Barceló, periodista española.

1965.- Antonio Lobato, periodista deportivo español.

Defunciones

1741.- Blas de Lezo y Olavarrieta, almirante español.

1992.- Rafael Solana, escritor mexicano.

1994.- Terence Young, cineasta británico.

1997.- Mobutu Sese Seko, expresidente de Zaire.

2003.- Manuel Barbadillo, pintor español.

2018.- Ceesepe, pintor e ilustrador español de la “movida madrileña”.

2020.- Neil Peart, músico canadiense y uno de los mejores baterías de la historia del rock.

2023.- María Jiménez, cantante y bailaora española.

2024.- Antonio Hernández, poeta español.