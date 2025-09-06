Efemérides del 7 de septiembre: ¿Qué sucedió en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 7 de septiembre, pero de 1956, el jugador de fútbol brasileño Pelé debuta como profesional con el Santos en un amistoso contra el Corinthians de Santo André y mete su primer gol.
Otras efemérides
1822.- Independencia de Brasil de Portugal, conmemorado anualmente como “el Grito de Ipiranga”
1870.- El buque inglés ‘Captain’ naufraga y mueren sus 482 tripulantes por una tormenta a 20 millas del cabo Finisterre.
1873.- El presidente de la I República española, Nicolás Salmerón, dimite al mes y medio de ser nombrado porque se niega a firmar sentencias de muerte contra militares.
1901.- Firma en Pekín del protocolo de paz que pone fin al conflicto internacional causado por la insurrección de los boxers en mayo de 1900.
1904.- Tíbet firma con Gran Bretaña un tratado de vasallaje y provoca las protestas de China.
1940.- II Guerra Mundial: La Alemania nazi comienza la Batalla de Inglaterra con bombardeos sostenidos y especialmente intensos sobre Londres.
1955.- Reconocimiento del derecho al sufragio femenino en Perú
1977.- EE. UU. y Panamá firman dos tratados para el inicio del proceso de transición del Canal, construido y operado por el primero, en 1914, y que en 1999 pasa, definitivamente, a Panamá.
1981.- Primera sentencia de divorcio en España. Vidal Gutiérrez y Julia Ibars son el primer matrimonio en obtenerlo.
1986.- Pinochet sale ileso de un atentado que mata a cinco guardaespaldas.
1999.- Un terremoto de magnitud 6.0 grados cerca de Atenas en Grecia causa 143 muertos, 2.000 heridos y 50.000 damnificados.
2005.- Hosni Mubarak gana las elecciones presidenciales egipcias con el 88,5 % de los votos, las primeras con varios candidatos.
2008.- EE.UU. anuncia la intervención de las dos mayores compañías hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac.
2013.- Tokio gana la sede de los Juegos Olímpicos 2020.
2020.- Una investigación de neurocientíficos en EE. UU. revela que bebes y niños usan ambos hemisferios del cerebro para comprender el lenguaje, a diferencia de los adultos, que utilizamos el lado izquierdo.
2021.- En la primera subasta NFT (archivo digital criptográfico) del museo del Hermitage de San Petersburgo se venden varias copias virtuales de obras maestras.
.- 2021.- Entra en vigor en El Salvador la ley que permite el uso del bitcoin como moneda junto al dólar estadounidense.
.- Se publica un estudio que revela que algunos animales cambian su morfología con picos y orejas más grandes para adaptarse al cambio climático.
2022.- Una proteína recientemente descubierta ayuda a los espermatozoides a fusionarse con el óvulo, lo que podría mejorar los tratamientos de fertilidad, indica un estudio que publica Science Advances.
2024.- Pedro Almodóvar se lleva el León de Oro de Venecia por ‘La habitación de al lado’.
Nacimientos
1533.- Isabel I, reina de Inglaterra.
1832.- Emilio Castelar, presidente del gobierno español de la República (1873-1874).
1894.- Gala Dalí, artista y musa de Salvador Dalí.
1909.- Elia Kazan, cineasta estadounidense.
1930.- Rey Balduino de Bélgica.
.- Sonny Rollins, músico estadounidense de jazz, saxofonista tenor y compositor.
1931.- José Luis Núñez, expresidente del Barcelona.
1943.- Gloria Gaynor, cantante estadounidense.
1946.- Juan José Benítez, escritor español.
1963.- Angels Barceló, periodista española.
1965.- Antonio Lobato, periodista deportivo español.
Defunciones
1741.- Blas de Lezo y Olavarrieta, almirante español.
1992.- Rafael Solana, escritor mexicano.
1994.- Terence Young, cineasta británico.
1997.- Mobutu Sese Seko, expresidente de Zaire.
2003.- Manuel Barbadillo, pintor español.
2018.- Ceesepe, pintor e ilustrador español de la “movida madrileña”.
2020.- Neil Peart, músico canadiense y uno de los mejores baterías de la historia del rock.
2023.- María Jiménez, cantante y bailaora española.
2024.- Antonio Hernández, poeta español.
