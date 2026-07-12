En un 13 de julio, pero de 1954, muere a los 47 años la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas más influyentes y reconocidas del siglo XX, símbolo internacional de la cultura de su país.

OTRAS EFEMÉRIDES

1713.- Firma del Tratado de Utrecht. Gran Bretaña consigue el peñón de Gibraltar y Menorca.

1923.- Inauguran el gran letrero con la leyenda ‘Hollywoodland’ en una colina de Los Ángeles, luego recompuesto a ‘Hollywood’.

1939.- Frank Sinatra debuta en los estudios Brunswick con la grabación de ‘From the Bottom of My Heart’ y ‘Melancholy Mood’.

1974.- El coronel Vasco Gonçalves es nombrado primer ministro del segundo Gobierno portugués tras el triunfo de la Revolución de los Claves, que depuso a Marcelo Caetano.

1977.- Una avería eléctrica deja durante 25 horas a 10 millones de habitantes de Nueva York sumidos en la oscuridad, con disturbios, incendios y saqueos.

1985.- El estadio de Wembley londinense y el J. F. Kennedy de Filadelfia acogen los mayores conciertos de música ‘pop’ de la historia, los ‘Live Aid’, contra el hambre en Etiopía.

1989.- Ejecutados los militares cubanos Arnaldo Ochoa, Jorge Martínez, Antonio de la Guardia y Armando Pedro, condenados por narcotráfico y alta traición.

2003.- Se constituye el Consejo de Gobierno iraquí para gobernar transitoriamente con apoyo estadounidense.

2008.- La Cumbre de París acuerda crear la Unión por el Mediterráneo (UPM), para cooperación entre la UE y sus socios del sur.

2014.- La selección alemana de fútbol logra su cuarto Mundial al derrotar a Argentina (1-0) en Río de Janeiro.

2016.- Theresa May releva a David Cameron como primera ministra británica y líder del Partido Conservador.

2024.- El expresidente de EEUU y candidato republicano Donald Trump es herido de bala en una oreja por un francotirador en un mitin en Pensilvania.

NACIMIENTOS

1808.- Patrice de Mac-Mahon, militar y expresidente francés.

1925.- Gustavo Torner, pintor y escultor español.

1927.- Simone Veil, exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo.

1934.- Wole Soyinka, escritor nigeriano y Nobel 1986.

1940.- Patrick Stewart, actor británico.

1942.- Harrison Ford, actor estadounidense.

1944.- Erno Rubik, artista húngaro creador del cubo mágico.

1969.- José Ramón Andrés Puerta, ‘José Andrés’, cocinero español y fundador de World Central Kitchen.

2007.- Lamine Yamal, futbolista español.

DEFUNCIONES

1793.- Jean-Paul Marat, político de la Revolución francesa.

2001.- Miguel Gila, humorista español.

2014.- Nadine Gordimer, escritora sudafricana.

2014.- Lorin Maazel, director de orquesta estadounidense.

2016.- Juan Peña, ‘El Lebrijano’, cantaor flamenco español.

2017.- Liu Xiaobo, intelectual chino y Nobel de la Paz.