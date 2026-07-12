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Resumen

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Recreación artística del homenaje póstumo a Frida Kahlo, rodeada de flores y velas, evocando el legado inmortal de la icónica pintora mexicana. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Recreación artística del homenaje póstumo a Frida Kahlo, rodeada de flores y velas, evocando el legado inmortal de la icónica pintora mexicana. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 13 de julio, pero de 1954, muere a los 47 años la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas más influyentes y reconocidas del siglo XX, símbolo internacional de la cultura de su país.

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