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En un 13 de julio, pero de 1954, muere a los 47 años la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas más influyentes y reconocidas del siglo XX, símbolo internacional de la cultura de su país.
En un 13 de julio, pero de 1954, muere a los 47 años la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas más influyentes y reconocidas del siglo XX, símbolo internacional de la cultura de su país.
OTRAS EFEMÉRIDES
1713.- Firma del Tratado de Utrecht. Gran Bretaña consigue el peñón de Gibraltar y Menorca.
1923.- Inauguran el gran letrero con la leyenda ‘Hollywoodland’ en una colina de Los Ángeles, luego recompuesto a ‘Hollywood’.
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1939.- Frank Sinatra debuta en los estudios Brunswick con la grabación de ‘From the Bottom of My Heart’ y ‘Melancholy Mood’.
1974.- El coronel Vasco Gonçalves es nombrado primer ministro del segundo Gobierno portugués tras el triunfo de la Revolución de los Claves, que depuso a Marcelo Caetano.
1977.- Una avería eléctrica deja durante 25 horas a 10 millones de habitantes de Nueva York sumidos en la oscuridad, con disturbios, incendios y saqueos.
1985.- El estadio de Wembley londinense y el J. F. Kennedy de Filadelfia acogen los mayores conciertos de música ‘pop’ de la historia, los ‘Live Aid’, contra el hambre en Etiopía.
1989.- Ejecutados los militares cubanos Arnaldo Ochoa, Jorge Martínez, Antonio de la Guardia y Armando Pedro, condenados por narcotráfico y alta traición.
2003.- Se constituye el Consejo de Gobierno iraquí para gobernar transitoriamente con apoyo estadounidense.
2008.- La Cumbre de París acuerda crear la Unión por el Mediterráneo (UPM), para cooperación entre la UE y sus socios del sur.
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2014.- La selección alemana de fútbol logra su cuarto Mundial al derrotar a Argentina (1-0) en Río de Janeiro.
2016.- Theresa May releva a David Cameron como primera ministra británica y líder del Partido Conservador.
2024.- El expresidente de EEUU y candidato republicano Donald Trump es herido de bala en una oreja por un francotirador en un mitin en Pensilvania.
NACIMIENTOS
1808.- Patrice de Mac-Mahon, militar y expresidente francés.
1925.- Gustavo Torner, pintor y escultor español.
1927.- Simone Veil, exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo.
1934.- Wole Soyinka, escritor nigeriano y Nobel 1986.
1940.- Patrick Stewart, actor británico.
1942.- Harrison Ford, actor estadounidense.
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1944.- Erno Rubik, artista húngaro creador del cubo mágico.
1969.- José Ramón Andrés Puerta, ‘José Andrés’, cocinero español y fundador de World Central Kitchen.
2007.- Lamine Yamal, futbolista español.
DEFUNCIONES
1793.- Jean-Paul Marat, político de la Revolución francesa.
2001.- Miguel Gila, humorista español.
2014.- Nadine Gordimer, escritora sudafricana.
2014.- Lorin Maazel, director de orquesta estadounidense.
2016.- Juan Peña, ‘El Lebrijano’, cantaor flamenco español.
2017.- Liu Xiaobo, intelectual chino y Nobel de la Paz.
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