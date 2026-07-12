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Resumen

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Esta captura de pantalla tomada de un video de AFPTV el 12 de julio de 2026 muestra un buque de carga anclado cerca del Estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan. (Foto de AFPTV / AFP).
Esta captura de pantalla tomada de un video de AFPTV el 12 de julio de 2026 muestra un buque de carga anclado cerca del Estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan. (Foto de AFPTV / AFP).
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Por Agencia EFE

El ejército de Estados Unidos repitió el domingo que hay circulación de buques por el estrecho de Ormuz, a pesar de que Irán asegura que lo cerró en represalia por la escalada entre Washington y Teherán.

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