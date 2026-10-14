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Resumen

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Un manifestante enmascarado ondea una bandera del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) mientras arden contenedores de basura durante una protesta en Albania que exige la dimisión del primer ministro Edi Rama y una mejor educación. (Foto de Adnan Beci / AFP).
Un manifestante enmascarado ondea una bandera del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) mientras arden contenedores de basura durante una protesta en Albania que exige la dimisión del primer ministro Edi Rama y una mejor educación. (Foto de Adnan Beci / AFP).
/ ADNAN BECI
Por Agencia EFE

Un incendio se ha declarado este miércoles en dos plantas del edificio del Ministerio de Educación de Albania tras el lanzamiento de cócteles molotov por parte de los estudiantes que protestan contra el coste de los estudios y el deterioro de las instalaciones escolares.

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